Varias calles de tierra recibieron mantenimiento y otras aguardan que mejore el tiempo

Con la finalidad de lograr el correcto estado de las calles de tierra y la mejor transitabilidad, la Municipalidad de General Pico sigue trabajando en el mantenimiento de las mismas a través de la prestación de servicios de calidad.

En ese sentido, desde el lunes 11 de agosto hasta el pasado fin de semana se nivelaron y rellenaron calles de tierra de los barrios San Etelvino, Universitario, Carlos Berg. También se iniciaron las tareas en Indios Ranqueles, en 21, 25 y 29, de 40 a 48, las cuales continuarán en el transcurso de esta semana.

De la misma manera se accionó en la arteria 300, de 403 a 417, donde se está realizando un importante trabajo con la ayuda de un topógrafo, el cual involucra el uso de una motoniveladora, una pala cargadora y un camión volcador. Las labores se extenderán por lo menos por los próximos siete días.

Sumado a ello, se repasó el camino que va hacia la Reserva Natural Urbana, en 201, 500 y 24. Esto se lleva a cabo cuatro veces al mes o cada vez que sea necesario hacerlo, teniendo en cuenta las precipitaciones que se sucedan.

En las jornadas venideras, los equipos de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos proseguirán con estas actividades en las vías principales y troncales de barrio Sur, La Loma, Malma y Pago Norte.