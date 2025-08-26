La Pampa habilitó un sistema online de denuncias para el transporte interurbano

La Dirección de Transporte de La Pampa presentó una nueva herramienta digital que permitirá a las y los usuarios denunciar de manera rápida y sencilla irregularidades en el servicio de transporte interurbano de pasajeros.

El sistema ya está disponible en la web oficial transporte.lapampa.gob.ar busca fortalecer el control social sobre un servicio que utilizan diariamente miles de pampeanas y pampeanos.

A través de esta plataforma, las personas podrán reportar situaciones como incumplimiento de horarios, exceso de pasajeros, deficiencias en las unidades o cualquier otra irregularidad vinculada al servicio.

Además de las denuncias, el sitio concentra información actualizada sobre trámites, normativas, horarios, habilitaciones y datos de los servicios, accesibles desde cualquier dispositivo.

“Este sistema digital no solo mejora la calidad de los servicios, sino que también garantiza que las y los usuarios tengan un canal directo, accesible y transparente para ejercer sus derechos”, señaló el director de Transporte, Mauricio Márquez, a la Agencia Provincial de Noticias.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con políticas públicas basadas en la digitalización, la transparencia y la participación ciudadana, con el objetivo de avanzar hacia un transporte interurbano más seguro, eficiente y confiable.