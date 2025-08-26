El pampeano Aarón Anselmino es nuevo jugador del Borussia Dortmund

Aarón Anselmino tiene nuevo destino en Europa. El defensor pampeano fue cedido a préstamo por el Chelsea y continuará su carrera en el Borussia Dortmund, uno de los gigantes de Alemania y reciente subcampeón de la Champions League.

El oriundo de Bernardo Larroudé, de apenas 20 años, buscará sumar rodaje en la Bundesliga tras una estadía sin demasiadas oportunidades en Inglaterra. El préstamo con el club alemán es hasta junio de 2026 y no incluye opción de compra, por lo que al finalizar el vínculo deberá regresar al equipo londinense.

Anselmino llegó a Dortmund este lunes, superó la revisión médica y firmó su contrato con el club aurinegro, que ya debutó en el campeonato alemán con un vibrante 3-3 ante el St. Pauli. El estreno como local será este domingo ante Unión Berlín.

El ex Boca fue adquirido por Chelsea en una cifra cercana a los 18 millones de dólares, pero nunca logró afianzarse en el primer equipo. Tras una breve continuidad en el Xeneize durante la primera parte de la temporada, fue repescado por los Blues en enero, aunque solo sumó minutos en el Mundial de Clubes (jugó 2’) y en la Sub 21 (62’).

Con pasado en Larroudé FBC y Juventud Unida de Banderaló, su etapa más destacada fue en Boca, donde jugó 23 partidos y convirtió 2 goles con la camiseta azul y oro.

Ahora, le toca un nuevo desafío en uno de los equipos más importantes de Europa. El Dortmund, que intentará cortar una racha de cinco años sin títulos, le ofrecerá al central argentino no solo la posibilidad de mostrarse en la Bundesliga, sino también en la elite del fútbol europeo: la Champions League.