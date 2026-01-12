Ola gigante en Mar del Plata y Santa Clara del Mar: murió un joven y hay 35 heridos leves

Un fenómeno marítimo inusual generó momentos de pánico este lunes en distintos puntos de la Costa Atlántica bonaerense. Una ola de gran tamaño impactó en zonas costeras de Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata, dejando como saldo un joven fallecido y al menos 35 personas con heridas leves.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fatal es un hombre que fue empujado violentamente por el agua y terminó golpeando contra las rocas. Además, otra persona sufrió un infarto y permanece internada, mientras que decenas de personas recibieron atención médica por lesiones de diversa consideración.

El evento fue identificado por meteorólogos como un “meteotsunami”, un fenómeno poco frecuente asociado a cambios bruscos en las condiciones meteorológicas que pueden generar olas repentinas y de gran energía, incluso sin tormentas visibles.

Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, confirmó la gravedad del episodio y remarcó su carácter imprevisible. “Hay un varón fallecido, que fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas. También hay otra persona internada por un infarto y 35 heridos leves”, detalló.