Santilli recibió a Ziliotto: el Gobernador reclamó deuda previsional, ayuda por el temporal y reparación de rutas nacionales

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mantuvo este lunes una nueva reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en la que abordaron distintos temas vinculados a la relación entre Nación y Provincia.

Durante el encuentro, uno de los ejes fue el déficit previsional, sobre el cual se acordó avanzar en auditorías técnicas para percibir los adelantos correspondientes al déficit 2026.

Además, el gobernador expuso al ministro Santilli los daños ocasionados por el temporal en Santa Rosa y Toay, específicamente la situación de establecimientos educativos y su costo de reparación.

En ese marco, se reiteró el pedido de asistencia mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar dichas tareas y, además, aportar a Santa Rosa y Toay recursos que les permitan afrontar los daños que provocó la tormenta.

En este mismo sentido, y en concordancia con otra nota ya presentada por la vicegobernadora Alicia Mayoral, Ziliotto planteó la situación del radar meteorológico del INTA Anguil y reiteró la solicitud de reparación y puesta en funcionamiento, al considerar que se trata de una herramienta estratégica para el monitoreo climático y la prevención de eventos meteorológicos en la región.

En materia de infraestructura vial, Ziliotto también abordó la situación de las rutas nacionales que atraviesan el territorio pampeano. En ese contexto, se propuso avanzar bilateralmente en definir las condiciones de una eventual transferencia.

Cabe recordar que el gobernador planteó públicamente este esquema el pasado 1 de marzo, durante la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados de La Pampa.

En este sentido, reiteró que los recursos que ingresen a la provincia en concepto de obras públicas adeudadas por Nación serán destinados a la reparación de los corredores viales.