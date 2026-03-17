Kroneberger renunció al aumento de sueldo

El senador nacional por La Pampa, el radical Daniel Kroneberger, formalizó su decisión de renunciar al aumento salarial dispuesto por el Decreto Presidencial Nº 143/2026, mediante una nota presentada ante el Honorable Senado de la Nación Argentina.

La comunicación, fechada el 16 de marzo en Buenos Aires, fue dirigida a la Presidencia del Senado y en ella el legislador deja constancia de su voluntad de no adherir a la adecuación remunerativa establecida para los senadores nacionales, la cual contemplaba incrementos acumulativos en el módulo parlamentario entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

En la nota, Kroneberger especifica que la renuncia alcanza a los conceptos de dieta, gastos de representación y desarraigo, componentes que integran la remuneración de los legisladores.

La decisión regirá a partir del mes de marzo de 2026 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, según se detalla en el documento presentado y recibido formalmente por el Senado.

De esta manera, el senador dejó asentada administrativamente su decisión de no percibir el incremento previsto por el decreto, en el marco de las facultades otorgadas a los legisladores para adherir o no a dicha adecuación remunerativa.