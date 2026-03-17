Comenzó la inscripción para ingreso en la Policía de La Pampa

Desde este lunes 16 de marzo se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen iniciar su formación en la Policía de La Pampa con ingreso en el ciclo 2027. Las personas interesadas podrán inscribirse de manera online hasta el 31 de marzo a través del sitio oficial de la institución.

La convocatoria contempla dos propuestas formativas que se dictan en el Instituto Superior Policial: la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, correspondiente a la formación de oficiales, y la Formación Inicial Nivel 3 “Agente de Policía”, destinada al ingreso al escalafón subalterno. Toda la información sobre requisitos, etapas del proceso y formularios de inscripción se encuentra disponible en la web oficial de la Policía de La Pampa.

Formación profesional para el servicio público

La carrera de Oficial de Policía – Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana tiene una duración de tres años y se desarrolla en la Escuela de Cadetes del Instituto Superior Policial. Durante este proceso formativo, las y los estudiantes adquieren conocimientos teóricos y prácticos vinculados a la seguridad pública, la prevención del delito y el cuidado de la ciudadanía.

La propuesta incluye instancias de formación académica y prácticas profesionales en territorio, que permiten a las y los cadetes desarrollar habilidades para su desempeño operativo dentro de la institución policial. Al finalizar la carrera, egresan con el grado de Oficial Ayudante, primer escalón de la carrera del personal superior de la Policía de La Pampa.

Por su parte, la Formación Inicial para Agentes de Policía tiene una duración de un año y está orientada a brindar las herramientas necesarias para el desempeño en tareas operativas vinculadas a la seguridad pública y ciudadana. Quienes finalicen esta instancia egresarán con el grado de Agente de Policía, iniciando así la carrera del personal subalterno de la institución.

Ambas propuestas educativas cuentan con reconocimiento oficial y se encuentran aprobadas por el Ministerio de Educación en el marco de los acuerdos federales del Consejo Federal de Educación.

Requisitos y proceso de selección

El proceso de ingreso contempla distintas etapas de evaluación que incluyen la inscripción web, la validación de documentación, exámenes físicos, evaluaciones psicológicas, estudios médicos y entrevistas personales. En el caso de la carrera de oficiales, las personas postulantes deberán tener entre 18 y 24 años al 1 de marzo de 2027. Para el ingreso como agentes, la edad requerida es de 18 a 28 años, con excepciones previstas para personal proveniente de otras fuerzas de seguridad o familiares de efectivos fallecidos en cumplimiento del deber.

Inscripción online

Las personas interesadas en iniciar el proceso de ingreso deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial de la Policía de La Pampa:

https://policia.lapampa.gob.ar/formacion-e-ingresos.html

Una vez realizada la inscripción, la Dirección de Recursos Humanos notificará por correo electrónico cada una de las etapas del proceso de selección.