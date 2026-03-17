Murió un conductor en la ruta nacional 35. Despistó y chocó contra los árboles en cercanías del Bajo Giuliani

Una persona murió al despistar el auto en el que viajaba por la ruta nacional 35, al sur de Santa Rosa, e impactar contra un árbol. Según los primeros datos el hecho habría tenido lugar antes de la salida del sol, pero descubierto recién sobre las 8 de la mañana.

En el auto viajaba solo una persona, la que perdió la vida inmediatamente. El vehículo habría derrapado y dejó la cinta asfáltica para parar contra las plantas que están a la vera de la ruta, en la zona del Bajo Giuliani.

Personal policial y bomberos trabajó en el lugar, además del Servicio de Emergencias Médicas, mientras ue la justicia investiga las causas del siniestro vial.

Esta es la octava víctima en siniestros viales en la provincia de La Pampa en lo que va de este año 2026.