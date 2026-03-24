Más de 800 pampeanos participaron de la movilización en Plaza de Mayo

Columnas del kirchnerismo pampeano provenientes de diversas localidades de la provincia se sumaron a la movilización central en Plaza de Mayo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976.

Los más de 800 pampeanos se integraron a la multitudinaria columna que recorrió los 13 kilómetros que separan la Ex ESMA de Plaza de Mayo. Bajo la consigna “A 50 años del Golpe: la gente en la calle, los genocidas en la cárcel y Cristina libre”, la delegación provincial reafirmó su compromiso con los derechos humanos y la militancia política.

Durante la jornada, los participantes expresaron el sentido de su presencia:

● “Marchamos por los 30.000 desaparecidos, demostrando una resistencia consciente frente a la ofensiva revisionista y los intentos de retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

● “Caminamos por una democracia sin mafias ni proscripciones. Entendemos que en la persecución a Cristina se busca proscribir un modelo de país soberano y de justicia social”.

● “Lo hacemos en paz y con alegría, porque tenemos 30.000 razones para marchar contra los poderes concentrados de este modelo económico”.

La movilización contó con la presencia de dirigentes y referentes territoriales del peronismo de distintos puntos de la provincia.