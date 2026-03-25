Pánico por incendio en depósito de garrafas en Merlo: fuertes explosiones y por lo menos un herido grave

Un incendio de gran magnitud se desató esta mañana en un depósito de garrafas ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre las calles Bustillos y Colombres, en la localidad de Mariano Acosta.

El siniestro generó múltiples explosiones, una espesa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda y momentos de pánico entre los vecinos, que comenzaron a autoevacuarse al advertir que las garrafas «volaban por el aire».

Hasta el momento se reporta un herido grave. Las autoridades aún no pudieron determinar si había personas dentro del depósito al momento de iniciarse el fuego. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.

Escenas de terror y humo tóxico

Los vecinos describieron fuertes detonaciones y vibraciones en las viviendas cercanas.

Las llamas y el denso humo negro se elevaban con gran intensidad, permitiendo que el incendio fuera visible desde puntos distantes de Merlo y hasta localidades vecinas como Moreno.

El humo, potencialmente tóxico por la combustión de gas envasado, obligó a los residentes a tomar precauciones: taparse la nariz y la boca y mantenerse alejados del lugar.

Operativo de emergencia en marcha

Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para contener las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas y comercios aledaños. También intervienen efectivos de la comisaría 6° de Merlo, personal de Defensa Civil y equipos de emergencias médicas en prevención.

El tránsito en la zona se encuentra complicado y se recomienda evitar la circulación por avenida Constituyentes y calles adyacentes.

Situación en desarrollo

El incendio continúa en curso y los bomberos intentan controlar las explosiones en cadena provocadas por las garrafas expuestas al fuego. Las autoridades no descartan que puedan producirse nuevas detonaciones mientras persista el foco ígneo.

Este tipo de siniestros en depósitos de gas envasado representa un alto riesgo debido a la posibilidad de propagación rápida y explosiones secundarias.

Fuente: Cadena3