Ziliotto lanzó las Becas Iniciar para vincular a estudiantes con empresas

La iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo (PDEP) 2026–2030 y busca articular al sistema productivo con la Universidad Nacional de La Pampa para generar soluciones innovadoras a desafíos reales de las empresas. Los proyectos tendrán una duración de 12 meses, período en el que los estudiantes trabajarán junto a las empresas, presentarán informes de seguimiento y recibirán una beca económica.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este miércoles el acto de lanzamiento y la firma del convenio para la implementación de las “Becas Iniciar”, un programa que vinculará a estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa con empresas de la Provincia para desarrollar soluciones innovadoras a problemáticas reales del sector productivo.

El programa se inscribe dentro de las herramientas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Productivo (PDEP) 2026–2030, impulsado por el Gobierno provincial como hoja de ruta para promover más producción, empleo e innovación en La Pampa y que fuera anunciado por el gobernador en la apertura de sesiones de la Legislatura el pasado 1 de marzo.

Del acto participaron también la ministra de la Producción, Fernanda González; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Óscar Alpa; la presidenta de la Fundación Banco de La Pampa, Patricia Lázaro; además de autoridades provinciales, académicas, representantes de organismos públicos, referentes del sistema científico y tecnológico, integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes y representantes de empresas pampeanas.

Articulación para potenciar el desarrollo

Durante el acto, Ziliotto destacó que la propuesta se inscribe en la estrategia productiva que impulsa el Gobierno provincial. “Es un placer compartir con todos ustedes una nueva iniciativa que se enmarca en el plan productivo de desarrollo de la provincia de La Pampa y que tiene un camino muy claro, que es la producción y el trabajo”, expresó.

Remarcó que la clave del crecimiento está en el trabajo conjunto entre los distintos actores de la sociedad. “La palabra que resume todo es la articulación. Tenemos que profundizar la articulación, compartir recursos y hacer cada vez más eficientes los recursos, tanto los conocimientos como los logísticos y económicos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el desarrollo provincial requiere una construcción colectiva en la que participen todos los sectores. “No hay otra forma de realización que una construcción colectiva. Tiene que haber un involucramiento de todos los sectores: los organismos públicos, el sistema financiero, los organismos científico-tecnológicos, el ámbito académico y claramente el motor de la economía, que es el sector privado”, indicó.

Innovación, competitividad y agregado de valor

El mandatario también subrayó la importancia de generar herramientas que permitan mejorar la competitividad del entramado productivo pampeano.

“Seguimos implementando herramientas que permitan, a través de la innovación, que nuestras empresas sean más eficientes, tengan mayor productividad y generen más competitividad para competir fuera de nuestra provincia y fuera de las fronteras de la República Argentina”, afirmó.

Ziliotto destacó además el valor estratégico del conocimiento y la tecnología para potenciar los recursos de la Provincia. “El agregado de valor en cada proceso económico, a través de la incorporación de tecnología, es lo que nos va a dar el salto para potenciar nuestros recursos naturales. La capacidad de conocimiento que tienen los pampeanos también es un recurso natural”, sostuvo.

Finalmente, convocó a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para consolidar el desarrollo provincial. “El desafío es trabajar en conjunto y ver de qué manera nos realizamos no solo como Gobierno, sino como sociedad. Y en eso claramente todos tenemos nuestro rol”, concluyó.

González: “El desarrollo se construye a partir del conocimiento”

La ministra de la Producción, Fernanda González, destacó que el programa representa un nuevo paso en la estrategia del Gobierno provincial para impulsar el desarrollo económico a partir del conocimiento y la generación de oportunidades. “Hoy estamos dando un paso más en una convicción que guía nuestra gestión: que el desarrollo productivo de La Pampa se construye a partir del conocimiento, de la articulación y de la generación de oportunidades concretas”, afirmó.

Explicó que la iniciativa tiene como objetivo vincular a estudiantes universitarios con empresas pampeanas para abordar desafíos productivos reales. “Iniciar nace con un objetivo muy claro: vincular a nuestros estudiantes con nuestras empresas para resolver desafíos reales de la producción pampeana. No se trata solamente de acompañar trayectorias formativas, sino de generar una experiencia donde el conocimiento se aplique, se pruebe y genere valor”, señaló.

La funcionaria subrayó que en la provincia existen las capacidades necesarias para impulsar este tipo de iniciativas. “Sabemos que en nuestra provincia hay talento. Tenemos universidades, estudiantes comprometidos, un sistema científico tecnológico con capacidades y empresas que todos los días enfrentan desafíos vinculados a la innovación, la tecnología, la eficiencia y la competitividad. El desafío y también la responsabilidad del Estado es lograr que todo esto se encuentre”, sostuvo.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto que permitió poner en marcha el programa. “Quiero destacar especialmente el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, que aporta el acompañamiento académico y el vínculo con los estudiantes; con la Fundación Banco de La Pampa, que financia estas becas; y con el equipo del Ministerio de la Producción, que será quien articule esta iniciativa. Las empresas y los estudiantesserán los verdaderos protagonistas del desarrollo de la provincia”, concluyó.

Detalle de las Becas Iniciar

La directora General de Economía del Conocimiento del Ministerio de la Producción, Luisina del Greco, explicó que las Becas Iniciar surgieron a partir de un estudio realizado entre 2024 y 2025 sobre la vinculación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo pampeano, que permitió identificar demandas comunes de las empresas vinculadas a la innovación, la transformación digital, la incorporación de tecnología y la formación de recursos capacitados.

A partir de ese diagnóstico, el programa propone un modelo de trabajo colaborativo en el que empresas, estudiantes universitarios, docentes y el Estado provincial articulan para desarrollar soluciones innovadoras a desafíos productivos concretos. Las empresas presentan esos desafíos, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa proponen soluciones con el acompañamiento de docentes tutores y el Gobierno provincial coordina el proceso.

La convocatoria está abierta a empresas radicadas en La Pampa de cualquier sector o tamaño y a estudiantes de todas las carreras de la UNLPam, quienes podrán participar mediante un proceso de evaluación cualitativa de sus perfiles. Los proyectos tendrán una duración de 12 meses, período en el que los estudiantes trabajarán junto a las empresas, presentarán informes de seguimiento y recibirán una beca económica.

El objetivo final es fortalecer el ecosistema de innovación provincial, generar soluciones tecnológicas aplicables al sistema productivo y promover la articulación entre la universidad, las empresas y el Estado para impulsar el desarrollo económico y sostenible de La Pampa.