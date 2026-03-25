Sesiona el Concejo Deliberante con el tratamiento de 28 puntos en el orden del día

El Concejo Deliberante de General Pico celebrará este jueves 26 de marzo, desde las 8:30 horas, su tercera sesión ordinaria del año, con un total de 28 expedientes incluidos en el orden del día.

La actividad legislativa fue previamente organizada este miércoles al mediodía, cuando se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Alberto Campo, junto a representantes de los distintos bloques, quienes definieron y ordenaron los temas que serán tratados en el recinto.

En la sesión, las y los concejales abordarán diversos expedientes que forman parte de la agenda legislativa local:

1- Acta anterior;

2- Expediente Interno N° 46/26 Nota Municipal N° 610/26 elevando rendiciones de cuentas y carpetas de ingresos y egresos correspondientes al mes de enero de 2026;

3- Expediente Interno N° 58/26 Nota Municipal N° 646/26 respuesta a la Resolución N° 76/25 de este Concejo Deliberante, mediante la cual se solicita informe sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad;

4- Expediente Interno N° 64/26 Expediente Municipal N° 10809/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para aceptar transferencia a título gratuito efectuada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, de inmueble propiedad de dicho organismo, con destino a espacio verde y/o equipamiento;

5- Expediente Interno N° 65/26 Expediente Municipal N° 10808/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para aceptar transferencia a título gratuito efectuada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, de inmueble propiedad de dicho organismo, con destino a espacio verde y/o equipamiento.-

6- Expediente Interno N° 66/26 Expediente Municipal N° 10806/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para aceptar transferencia a título gratuito efectuada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, de inmueble propiedad de dicho organismo, con destino a espacio verde y/o equipamiento.-

7- Expediente Interno N° 69/26 Expediente Municipal N° 1763/26 Proyecto de Ordenanza solicitando se autorice la ejecución y cobro de la obra “Provisión de Infraestructura de Desagües Cloacales en calle 28 entre Ruta Provincial N° 1 y calle 39”;

8- Expediente Interno N° 71/26 Expediente Municipal N° 2917/26 Proyecto de Ordenanza solicitando aprobación del cuadro tarifario del servicio de taxis;

9- Expediente Interno N° 72/26 Expediente Municipal N° 3117/26 Proyecto de Ordenanza solicitando la modificación del Libro II Parte Tarifaria de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente;

10- Expediente Interno N° 57/26 Correspondencia recibida particulares solicitando se declare de interés legislativo la Peña Aniversario del Ballet Taiñ Quinan a realizarse en el mes de julio en la ciudad;

11- Expediente Interno N° 59/26 Correspondencia recibida de vecinos del Barrio Talleres solicitando la colocación de luminarias LED en calle 104 entre calles 17 y 19;

12- Expediente Interno N° 61/26 Correspondencia recibida del Club Ferro Carril Oeste solicitando se declare de interés legislativo la Peña Folclórica organizada por la institución;

13- Expediente Interno N° 63/26 Correspondencia recibida del Club Sportivo Independiente solicitando se declare de interés legislativo la XXVII edición de “El Pamperito”, a desarrollarse los días 22, 23 y 24 de marzo del corriente año;

14- Expediente Interno N° 67/26 Correspondencia recibida particular manifestando la voluntad de devolver el inmueble donado a la Asociación Civil “Todos por Lucio Abel Dupuy” mediante Ordenanza N° 824/23;

15- Expediente Interno N° 70/26 Proyecto de Ordenanza (Presidencia) modificando el artículo 8° de la Ordenanza N° 54/18, que establece el marco regulatorio para la habilitación de vehículos tipo food truck;

16- Expediente Interno N° 73/26 Proyecto de Resolución bloque Frente Justicialista Pampeano declarando de interés legislativo la trayectoria y obras del escritor piquense Ariel Roberto Dietz;

17- Despacho de Comisión N° 1 Expediente Interno N° 53/25 Correspondencia recibida particular solicitando autorización para habitar inmueble ubicado en calle 31 N° 675 de la ciudad;

18- Despacho de Comisión N° 1 Expediente Interno N° 408/25 Correspondencia recibida de particular solicitando prórroga de uso de vehículo destinado al servicio de taxi;

19- Despacho de Comisión N° 1 Expediente Interno N° 22/26 Nota Municipal N° 547/26 informando sobre demandas judiciales: particular Municipalidad de General Pico sobre beneficio de litigar sin gastos y daños y perjuicios;

20- Despacho de Comisiones N° 1 y 2 Expediente Interno N° 160/25 Proyecto de Resolución bloque Juntos por el Cambio solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el Plan de Producción Apícola;

21- Despacho de Comisiones N° 1 y 2 Expediente Interno N° 33/26 Correspondencia recibida del Club Atlético Costa Brava solicitando declarar de interés legislativo el Torneo de Fútbol Infantil “Rufino Abalo” edición 2026;

22- Despacho de Comisiones N° 1 y 2 Expediente Interno N° 39/26 Expediente Municipal N° 8675/25 Proyecto de Ordenanza solicitando la derogación de la Ordenanza N° 824/23 y, en consecuencia, dejar sin efecto la donación de un inmueble a favor de la Asociación Civil “Todos por Lucio Abel Dupuy”;

23- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 434/25 Proyecto de Resolución bloque Unión Cívica Radical sobre evaluación de factibilidad técnica para ejecutar una flecha verde direccional en el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas de Circunvalación y San Martín;

24- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 468/25 Correspondencia recibida de particular solicitando autorización para el uso de espacio público en calle 21 para desarrollar actividades recreativas destinadas a niños, niñas y adolescentes.-

25- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 40/26 Expediente Municipal N° 1331/26 Proyecto de Ordenanza solicitando se autorice a la concesionaria de los servicios de saneamiento CORPICO la ejecución y cobro de la obra “Ampliación del servicio de agua potable en el sector comprendido por calles 300, 302, 321 y 319”;

26- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 42/26 Expediente Municipal N° 13473/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para efectuar el cobro de la obra de pavimentación en los barrios Ranqueles, Sur y Norte;

27- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 4 Expediente Interno N° 472/25 Expediente Municipal N° 14590/25 Proyecto de Ordenanza sobre modelo de convenio a suscribirse entre la Municipalidad de General Pico, la Asociación Fleury Sur Orne Río de la Plata y los organismos de acogida Parle en Fle y PROFPAM;

28- Despacho de Comisión N° 2 Expediente Interno N° 43/26 Expediente Municipal N° 2521/26 Proyecto de Ordenanza solicitando se derogue la Ordenanza N° 1017/25 y se apruebe el límite de compras, contrataciones y sus correspondientes autorizaciones para la esfera de la Administración Pública Municipal.