Locales

Sesiona el Concejo Deliberante con el tratamiento de 28 puntos en el orden del día

Daniel Depaulo

El Concejo Deliberante de General Pico celebrará este jueves 26 de marzo, desde las 8:30 horas, su tercera sesión ordinaria del año, con un total de 28 expedientes incluidos en el orden del día.

La actividad legislativa fue previamente organizada este miércoles al mediodía, cuando se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Alberto Campo, junto a representantes de los distintos bloques, quienes definieron y ordenaron los temas que serán tratados en el recinto.

En la sesión, las y los concejales abordarán diversos expedientes que forman parte de la agenda legislativa local:

1- Acta anterior;

2- Expediente Interno N° 46/26 Nota Municipal N° 610/26 elevando rendiciones de cuentas y carpetas de ingresos y egresos correspondientes al mes de enero de 2026;

3- Expediente Interno N° 58/26 Nota Municipal N° 646/26 respuesta a la Resolución N° 76/25 de este Concejo Deliberante, mediante la cual se solicita informe sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad;

4- Expediente Interno N° 64/26 Expediente Municipal N° 10809/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para aceptar transferencia a título gratuito efectuada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, de inmueble propiedad de dicho organismo, con destino a espacio verde y/o equipamiento;

5- Expediente Interno N° 65/26 Expediente Municipal N° 10808/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para aceptar transferencia a título gratuito efectuada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, de inmueble propiedad de dicho organismo, con destino a espacio verde y/o equipamiento.-

6- Expediente Interno N° 66/26 Expediente Municipal N° 10806/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para aceptar transferencia a título gratuito efectuada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, de inmueble propiedad de dicho organismo, con destino a espacio verde y/o equipamiento.-

7- Expediente Interno N° 69/26 Expediente Municipal N° 1763/26 Proyecto de Ordenanza solicitando se autorice la ejecución y cobro de la obra “Provisión de Infraestructura de Desagües Cloacales en calle 28 entre Ruta Provincial N° 1 y calle 39”;

8- Expediente Interno N° 71/26 Expediente Municipal N° 2917/26 Proyecto de Ordenanza solicitando aprobación del cuadro tarifario del servicio de taxis;

9- Expediente Interno N° 72/26 Expediente Municipal N° 3117/26 Proyecto de Ordenanza solicitando la modificación del Libro II Parte Tarifaria de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente;

10- Expediente Interno N° 57/26 Correspondencia recibida particulares solicitando se declare de interés legislativo la Peña Aniversario del Ballet Taiñ Quinan a realizarse en el mes de julio en la ciudad;

11- Expediente Interno N° 59/26 Correspondencia recibida de vecinos del Barrio Talleres solicitando la colocación de luminarias LED en calle 104 entre calles 17 y 19;

12- Expediente Interno N° 61/26 Correspondencia recibida del Club Ferro Carril Oeste solicitando se declare de interés legislativo la Peña Folclórica organizada por la institución;

13- Expediente Interno N° 63/26 Correspondencia recibida del Club Sportivo Independiente solicitando se declare de interés legislativo la XXVII edición de “El Pamperito”, a desarrollarse los días 22, 23 y 24 de marzo del corriente año;

14- Expediente Interno N° 67/26 Correspondencia recibida particular manifestando la voluntad de devolver el inmueble donado a la Asociación Civil “Todos por Lucio Abel Dupuy” mediante Ordenanza N° 824/23;

15- Expediente Interno N° 70/26 Proyecto de Ordenanza (Presidencia) modificando el artículo 8° de la Ordenanza N° 54/18, que establece el marco regulatorio para la habilitación de vehículos tipo food truck;

16- Expediente Interno N° 73/26 Proyecto de Resolución bloque Frente Justicialista Pampeano declarando de interés legislativo la trayectoria y obras del escritor piquense Ariel Roberto Dietz;

17- Despacho de Comisión N° 1 Expediente Interno N° 53/25 Correspondencia recibida particular solicitando autorización para habitar inmueble ubicado en calle 31 N° 675 de la ciudad;

18- Despacho de Comisión N° 1 Expediente Interno N° 408/25 Correspondencia recibida de particular solicitando prórroga de uso de vehículo destinado al servicio de taxi;

19- Despacho de Comisión N° 1 Expediente Interno N° 22/26 Nota Municipal N° 547/26 informando sobre demandas judiciales: particular Municipalidad de General Pico sobre beneficio de litigar sin gastos y daños y perjuicios;

20- Despacho de Comisiones N° 1 y 2 Expediente Interno N° 160/25 Proyecto de Resolución bloque Juntos por el Cambio solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el Plan de Producción Apícola;

21- Despacho de Comisiones N° 1 y 2 Expediente Interno N° 33/26 Correspondencia recibida del Club Atlético Costa Brava solicitando declarar de interés legislativo el Torneo de Fútbol Infantil “Rufino Abalo” edición 2026;

22- Despacho de Comisiones N° 1 y 2 Expediente Interno N° 39/26 Expediente Municipal N° 8675/25 Proyecto de Ordenanza solicitando la derogación de la Ordenanza N° 824/23 y, en consecuencia, dejar sin efecto la donación de un inmueble a favor de la Asociación Civil “Todos por Lucio Abel Dupuy”;

23- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 434/25 Proyecto de Resolución bloque Unión Cívica Radical sobre evaluación de factibilidad técnica para ejecutar una flecha verde direccional en el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas de Circunvalación y San Martín;

24- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 468/25 Correspondencia recibida de particular solicitando autorización para el uso de espacio público en calle 21 para desarrollar actividades recreativas destinadas a niños, niñas y adolescentes.-

25- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 40/26 Expediente Municipal N° 1331/26 Proyecto de Ordenanza solicitando se autorice a la concesionaria de los servicios de saneamiento CORPICO la ejecución y cobro de la obra “Ampliación del servicio de agua potable en el sector comprendido por calles 300, 302, 321 y 319”;

26- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 3 Expediente Interno N° 42/26 Expediente Municipal N° 13473/25 Proyecto de Ordenanza solicitando autorización para efectuar el cobro de la obra de pavimentación en los barrios Ranqueles, Sur y Norte;

27- Despacho de Comisiones N° 1, 2 y 4 Expediente Interno N° 472/25 Expediente Municipal N° 14590/25 Proyecto de Ordenanza sobre modelo de convenio a suscribirse entre la Municipalidad de General Pico, la Asociación Fleury Sur Orne Río de la Plata y los organismos de acogida Parle en Fle y PROFPAM;

28- Despacho de Comisión N° 2 Expediente Interno N° 43/26 Expediente Municipal N° 2521/26 Proyecto de Ordenanza solicitando se derogue la Ordenanza N° 1017/25 y se apruebe el límite de compras, contrataciones y sus correspondientes autorizaciones para la esfera de la Administración Pública Municipal.

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