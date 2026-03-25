Carlos Juan Schulz disertó en jornada sobre el agua potable

La Municipalidad de General Pico, en conjunto con CORPICO, concretó este miércoles y en la Semana Mundial del Agua, una jornada de reflexión y análisis denominada “Gestión del Agua Potable en el Norte pampeano y la provincia”. La actividad se realizó en MEDANO y contó con la disertación de Carlos Juan Schulz, licenciado en geología y actual vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, quien abordó los principales desafíos y perspectivas vinculadas al manejo del recurso hídrico en el ámbito local y provincial.

En este sentido, durante el encuentro se puso el foco en la importancia de planificar las intervenciones con conocimiento y rigurosidad, entendiendo que los problemas vinculados al agua requieren soluciones integrales y sostenidas en el tiempo.

Asimismo, se destacó la necesidad de evaluar el impacto real de cada medida en el territorio, evitando respuestas aisladas o parciales que, lejos de resolver la problemática, pueden generar pérdida de recursos y de confianza.

Gestión estatal

Previo al comienzo de la disertación, la intendenta Fernanda Alonso señaló: “Desde que asumimos en el Estado local, tomamos el compromiso particular con la administración del agua, que es un recurso escaso, sabiendo que nos abastecemos de un acuífero que está por debajo del lugar donde nos desarrollamos como ciudad”.

“Lo primero que hicimos entonces fue convocar a la Unidad de Gestión que está compuesta por todos los organismos que tenemos responsabilidades sobre esto. Estamos hablando de carteras de nivel provincial, los municipios que nos abastecemos de este acuífero, como Dorila, Speluzzi, Matileo y General Pico junto a CORPICO”, amplió.

Aseveró que “propusimos obras que necesitábamos de manera inmediata, que nos dieran la posibilidad no solo de cuidar el abastecimiento sino también de garantizar el agua potable a todas y todos los ciudadanos involucrados”.

“Las fuimos a plantear al Gobierno provincial, porque no íbamos a poder costearlas desde la Municipalidad y mucho menos trasladárselas a la población. Así logramos dos nuevos acueductos para abastecer a nuestra localidad con 19 nuevos pozos, tanto en el Norte como en el Sur piquenses. También avanzamos en tres cisternas, una en el Norte, en el Sur y la que está en el centro que nos dan no solo autonomía, sino acopio y calidad”, añadió.

En este marco, diferenció la devolución del actual gobierno nacional. “Nos ocupamos de peticionar en repetidas ocasiones la posibilidad de tener el acueducto del Río Colorado. Y lo logramos. Se inició el proyecto pero cuando el presidente Milei definió suspenderlo nos coartó la posibilidad real de que resolvamos el acceso al agua como derecho humano como lo necesitamos aquí”.



Por último, Alonso manifestó: “Gestionar los recursos hídricos en la ciudad es una responsabilidad que tenemos, asumimos y llevamos adelante. Esto no nos impide hacernos cargo de lo que nos corresponde, porque entendemos que sin vida no hay agua, de hecho también nuestra lucha y bandera como provincia es el recupero de los ríos que fueron robados”.



En tanto, el presidente de CORPICO, Miguel Prieto indicó: “Esta es una problemática que trasciende a la comunidad de General Pico, siendo algo que nos involucra a todos en el Norte provincial y La Pampa”.

“Desde la cooperativa, como concesionarios del servicio desde el año 94 y a través del convenio que se extiende hasta el 2040, continuaremos haciéndolo con el compromiso con responsabilidad y el profesionalismo que nos caracteriza”, añadió agradeciendo la participación en la jornada.