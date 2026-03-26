Medanito: Monsalve insistió ante los diputados llamar a una nueva licitación y rechazó que Pampetrol se haga cargo

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve insistió ante los diputados que el gobierno pampeano llame a una nueva licitación por Medanito y que no es conveniente que Pampetrol tome el control del área.

«Dan los tiempos», dijo el jefe comunal ante los legisladores al insistir sobre un nuevo llamado a licitación, incluso fue más allá indicando que ese llamado tendría que tener «regalías y bonos a la baja».

Monsalve señaló que la propuesta oficial prioriza el sostenimiento de los puestos de trabajo, pero sin contemplar nuevas inversiones. “La prioridad es inversión. El proyecto que presenta el Gobierno apunta a la mantención de los puestos de trabajo sin inversión”.

Explicó a los diputados que la zona tiene todavía potencial productivo y que hay un área que esrá en una etapa primaria d eproducción.

Monsalve hizo hincapie sobre el impacto económico que enfrentará la comuna en el corto plazo y adelantó que será mayor entre mayo y junio.