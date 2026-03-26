Caza ilegal: la Policía realizó procedimientos por infracción a la Ley de Fauna en El Durazno

La Policía de La Pampa, a través de la Coordinación Provincial de Seguridad Rural y personal de la División Seguridad Rural de la Unidad Regional I, llevó adelante un importante operativo en predios rurales de la zona de El Durazno, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial N° 1194 de Conservación de la Fauna.

Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Control a cargo de Gabriel Tedín y se desarrollaron con apoyo tecnológico, incluyendo la utilización de drones para tareas de relevamiento y monitoreo del terreno.

Como resultado de los allanamientos realizados en distintos establecimientos rurales, se logró el secuestro de elementos vinculados a la actividad ilegal de caza.

En un primer predio, los efectivos incautaron un silenciador de arma de fuego. En un segundo establecimiento, se procedió al secuestro de nueve cabezas de ciervo colorado y una de antílope, en infracción a la normativa vigente en materia de conservación de fauna. El tercer predio arrojó resultados de mayor relevancia, con el secuestro de una carabina con mira telescópica, tres silenciadores, doce cabezas de ciervo, tres de antílope, una de cabra y 33 volteos de ciervo colorado.

Asimismo, se hallaron productos cárnicos consistentes en un ejemplar de búfalo sin vida, un ciervo despostado y 33 bultos de carne de ciervo.

En el marco del procedimiento, se labraron las actuaciones correspondientes y se incautó un permiso de caza vinculado a un establecimiento de la zona de Limay Mahuida, el cual será objeto de análisis en la causa.

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los restos cárnicos fueron destruidos mediante incineración, mientras que las piezas de fauna secuestradas quedaron a disposición de la Dirección Provincial de Recursos Naturales.

El operativo fue supervisado por el Coordinador Provincial de Seguridad Rural, comisario mayor Marcelo Bustos Paulino, y contó con la colaboración de la Comisaría Departamental de Victorica, la Delegación de Seguridad Rural Zona Oeste y la comisaría de Carro Quemado.