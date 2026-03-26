Rosario: Dos crímenes casi en simultáneos

Dos crímenes tuvieron lugar este miércoles en distintas zonas de Rosario. El primer hecho tuvo lugar en el oeste de la ciudad y el segundo en el norte.

Cerca de las 20, en Calle 1717 y Ricardo Rojas, se produjo una balacera que dejó a una mujer de 32 y un hombre de 36 años heridos. Este último fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde murió.

El otro hecho ocurrió en Machain y Larrechea en horas de la medianoche. Un hombre de 62 años resultó herido de bala y fue llevado al HECA, donde antes de las 2 lo declararon óbito.

Fuente: Cadena3