A 50 años del 24 de marzo: «Ejercer memoria es un acto de madurez política», aseguró Nicolás Mendoza

La Municipalidad de General Pico concretó en la mañana de este martes 24 de marzo el acto conmemorativo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El mismo se realizó en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, ubicada en inmediaciones de Avenida San Martín y Ruta Provincial N°1.

Al inicio, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Seguidamente, se leyó la Ordenanza N° 404/21 y se realizó un minuto de silencio.

Gonzalo De Laturi Suárez, en representación de la Agrupación H.I.J.O.S La Pampa, brindó un breve discurso en el cual se refirió a su historia familiar y criticó la postura del Gobierno nacional en torno a este momento de la historia argentina.

A continuación, la banda local “Viajeros” interpretó los temas “La memoria”, de León Gieco; “Marcha de la Bronca”, de Miguel Cantilo y “La plaza de la historia y el dolor”; de Alfredo Gesualdi.

Tras ello, representantes de la Agrupación H.I.J.O.S La Pampa entregaron a la intendenta Fernanda Alonso un presente alusivo.

Para mantener vivo el recuerdo de los nombres de las y los piquenses víctimas del terrorismo de Estado Horacio Álvarez, Lilia María Álvarez, Cristina Barbeito, Salvador De Laturi, Daniel Enrique Dichiara, Alejandro Estigarría, Adrián Follonier, Juan Carlos Follonier, Federico José García, Miguel Ángel Gallinari, Chela Ruth Gil, Alejandro Knobel, Carlos Knobel, Mario Koncurat, Roberto Loscertales, María del Carmen Morettini, Miguel Ángel Nicolau, Oscar Ponteprimo, Daniel Rayson, Emilce Trucco, Inés Uhalde, Raúl Uhalde, Ricardo Veleda, Jorge Enrique Videla Yanzi, se dio lugar a la plantación de especies arbóreas.

Memoria viva

Por su parte, el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza, mencionó: “Pensé en los hijos y en los nietos y en la responsabilidad de ejercer memoria. Pienso en esa generación de hijos y nietos, que por giros siniestros del destino, no pueden hacer este simple ejercicio”.

“Ello implica pensar en nuestra democracia, que al igual que esa generación de hijos y nietos ha crecido diezmada. Alguna vez, el querido Raúl Alfonsín dijo que con la democracia se cura, se come y se educa. Yo creo que a más de 40 años es evidente para todos, que con ello solo no alcanza, porque hace falta el compromiso ciudadano”, añadió.

Y amplió: “La democracia necesita de nosotros, así como cada hijo y cada nieto necesitó de la democracia para recuperar su identidad o como cada ciudadano necesitó de la democracia para conquistar un derecho”.

“Este presente exige contrastes. Al individualismo generalizado hay que oponerle el sentido de comunidad y al desdén que hay, la pasión por nuestro país, que es lo que hay que rescatar”, reflexionó.

“No olvido ni perdono, pero miro a nuestro pasado con compasión y con amor, porque sé que ahí están las enseñanzas para construir futuro, un futuro tanto a nivel individual como colectivo, porque tenemos que entender que nadie puede realizarse solo si la sociedad y la comunidad a la que pertenece tampoco se desarrolla”, manifestó.

“Ejercer memoria es un acto de madurez política en una sociedad que aún hoy se enreda en discusiones que pretenden ocultar la tragedia, porque mientras algunos siguen discutiendo una cifra, sabemos y tenemos que entender que los 30.000 representan la medida del horror a la que Argentina le dijo nunca más”, finalizó.