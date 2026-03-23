Dos muertos y una mujer gravemente herida fue el saldo de un despiste y choque en Córdoba

Dos hombres murieron y una mujer resultó herida en un siniestro vial ocurrido este lunes a la madrugada en la ciudad de Córdoba. El hecho tuvo lugar en avenida Armada Argentina al 5200, en barrio Parque Futura, en la ciudad de Córdoba.

Un Fiat Siena en el que se trasladaban tres personas despistó y terminó colisionando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público. Tras el violento impacto los tres ocupantes salieron despedidos del interior.

A los pocos minutos, un servicio de emergencias constató la muerte de dos ocupantes de 22 años. En tanto, una mujer mayor fue asistida y derivada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.

Fuente: Cadena3