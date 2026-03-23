Una falla mecánica produjo el incendio total de un auto en cercanías de Falucho

Una Renault Megane se quemó integramente en la Ruta Provincial 101, a solo 3 kilómetros de Falucho y a unos 17 del cruce con la Ruta Nacional 188. La joven conductora, única ocupante del vehículo, había partido desde nuestra ciudad y su destino final era la San Rafael, en la provincia de Mendoza y resultó ilesa.

La mujer vivió momentos de mucha tensión cuando el vehículo en el que viajaba se incendió por completo debido a una falla en el sistema de calefacicón.

Trabajaron en el lugar personal policial de Falcho y Bomberos Voluntarios de Realicó. La conductora resultó ilesa.

Foto: Infotec