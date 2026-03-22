Apuñalado en pleno centro de Santa Rosa

Un joven debió ser hospitalizado en las primeras horas de este domingo tras ser atacado con un arma blanca en la zona céntrica de Santa Rosa, luego de intentar defender a su hermana dentro de un local bailable. El herido fue asistido por el Servicio de Emergencias Médica quién lueo lo trasladó al Hospital Favaloro donde quedó internado en observación.

Todo comenzó en el interior de un local bailable cuando un hombre, cuya identidad no se dio a conocer, había hostigado a una mujer, que resultó ser hermana de la víctima. El jóven habría salido en defensa de su hermana lo que generó una fuerte discusión que se trasladó a la vereda del local bailable.

Ya afuera del local las dos personas habrían discutido hasta que ino de ellos extrajo un elemento punzante y sin mediar palabra, le aplicó una puñalada en la zona media del abdomen para luego darse a la fuga corriendo.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas arribó al lugar y luego de atender al herido lo trasladó para una mejor atención Hospital Favaloro donde quedó internado en observación. Las heridas serían suferficiales y no correría peligro su vida.

La policía trabaja para dar con el agresor que ya estaría identificado por los aportes de algunos concurrentes al local bailable.

Foto: eldiariodelapampa