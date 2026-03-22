Evitando riesgo de inundaciones, el gobernador destina 121 millones de pesos a 5 localidades para mejorar drenajes pluviales

Con el aporte de la Provincia, los municipios ejecutarán obras de mantenimiento de canales en el marco del ProManCa. Las intervenciones, que abarcan más de 23 kilómetros, demandarán una inversión total superior a los 121 millones de pesos y apuntan a mejorar el drenaje pluvial y prevenir inundaciones en distintas localidades pampeanas.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó en Casa de Gobierno la firma de cinco convenios del Programa para el Mantenimiento de Canales (ProManCa) con los jefes comunales Silvia Peppino (Miguel Cané), Manuel Feito (Lonquimay), Martín Mujica (Macachín), Carlos Ferrero (Pichi Huinca) y Martín Lizotti (Speluzzi), con el objetivo de optimizar el drenaje de excedentes hídricos y reducir los riesgos de inundación en distintas localidades pampeanas.

Participaron también el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández y el administrador de la Administración Provincial del Agua (APA), Fabricio González Martín.

Detalle de las obras

Loa trabajos proyectadas abarcan más de 23 kilómetros de canales, con una inversión total superior a los 121 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

-Miguel Cané: 2.200 metros de canales – inversión de 12.135.000 pesos.

-Macachín: 8.810 metros – inversión de 44.050.000 pesos.

-Pichi Huinca: 1.175 metros – inversión de 6.695.000 pesos.

-Speluzzi: 3.847 metros – inversión de 20.875.000 pesos.

-Lonquimay: 7.472 metros – inversión de 38.180.000 pesos.

Las tareas incluyen limpieza, desmalezamiento e inspecciones periódicas, con el objetivo de garantizar el normal escurrimiento del agua y alejar los excedentes de las zonas urbanas en el menor tiempo posible.

De acuerdo al informe técnico, el estado general de los canales en las cinco localidades es “regular”, debido a la presencia de obstrucciones que dificultan el paso del agua durante episodios de lluvias intensas. En este sentido, las intervenciones permitirán remover sedimentos, residuos y vegetación que reducen la capacidad hidráulica y aumentan el riesgo de desbordes.

Intendentes destacaron el acompañamiento provincial

El intendente de Lonquimay, Manuel Feito, destacó la importancia del programa para las localidades del interior. “Es un programa que nos ayuda a realizar la limpieza de canales, algo que por disponibilidad de máquinas y recursos sería muy difícil afrontar desde el municipio. En una época en la que el clima presenta situaciones cada vez más imprevisibles, contar con estas herramientas nos permite mantener el sistema de escurrimiento en condiciones adecuadas”, señaló.

Además, remarcó que “este acompañamiento de la Provincia es muy importante porque permite avanzar en trabajos que de otra manera no podríamos realizar. Por eso lo valoramos y celebramos”.

Por su parte, el intendente de Macachín, Martín Mujica, explicó que la localidad cuenta con un extenso sistema de canales que requiere maquinaria específica para su mantenimiento. “Tenemos alrededor de 18 kilómetros de canales que no solo reciben el agua del pueblo, sino también de la zona rural del norte, que luego se deriva hacia el bajo de Atreucó. Con la maquinaria municipal solo podemos atender los sectores más cercanos al casco urbano, por lo que era imposible afrontar el resto de los trabajos por administración”, detalló.

En ese sentido, valoró el apoyo del Gobierno provincial y señaló que “este programa nos permite contratar la maquinaria necesaria para realizar las tareas, ya que el costo operativo supera los 40 millones de pesos y sería muy difícil asumirlo únicamente con recursos municipales”.

Prevención integral

El mantenimiento de los sistemas de drenaje es clave para la prevención de inundaciones y la mitigación de riesgos asociados, tanto sanitarios como estructurales. La acumulación de agua estancada favorece la proliferación de vectores —como mosquitos y roedores—, eleva el riesgo de enfermedades y puede generar daños materiales, erosión de taludes y deterioro de infraestructura. A su vez, estas intervenciones contribuyen a reducir la carga de contaminantes, preservar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, con impacto directo en el ambiente y en la calidad de vida de las comunidades.

En este marco, el programa ProManCa implementa un esquema técnico basado en inspecciones periódicas, limpieza de sedimentos y residuos, y control de la vegetación que obstaculiza el escurrimiento, fortaleciendo la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

Estas obras se enmarcan en una política sostenida de descentralización que transfiere recursos a los municipios para la ejecución de obras con mano de obra local, lo que permite mayor agilidad en la respuesta territorial, fomenta el empleo genuino y dinamiza las economías locales.