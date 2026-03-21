Explotó un auto tras cargar GNC en una estación de servicio: el conductor sufrió quemaduras

Momentos de tensión se vivieron este sábado por la mañana cuando un automóvil explotó en la playa de una estación de servicio del centro de la ciudad de Rosario. El episodio ocurrió en la Axión de Córdoba y Lagos, en la ciudad santafesina, donde un Fiat Palio frenó a cargar gas. Al momento de darle marcha al auto para retirarse, hubo una explosión dentro del habitáculo y el conductor sufrió quemaduras.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer un periodista rosarino, identificado como Pedro Levi, tras completar la carga, el automovilista subió al auto y al dar marcha explotó. Rápidamente personal de playa comenzó a extinguir el fuego con arena y matafuego. Luego arribó personal de Bomberos Zapadores que trabajaron en el enfriamiento de la unidad y cortaron el paso de gas.

A esta hora, la principal hipótesis tiene que ver con que el viernes por la tarde el vehículo había sufrido un choque menor en la parte delantera. Al parecer, ese impacto habría generado una pequeña fuga de gas que avanzó sobre la cabina del auto. Al llenar el tanque, la presión hizo que ese gas se intensifique y acumule al punto de que explotó al darle ignición.

El conductor del vehículo, logró salir por sus propios medios pero presentaba quemaduras en miembros superiores, rostro, cuello y cuero cabelludo. Fue asistido por personal del Sies y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario.

En cuanto a los daños, se registraron afectaciones parciales en el interior del auto, como la quema de un almohadón del asiento del conductor y el derretimiento de una bolsa plástica.

Fuente: Rosario3