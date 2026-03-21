Falleció exbaterista de Los Piojos

El exbaterista de Los Piojos Daniel Buira murió durante la madrugada de este sábado en la escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, lindante a El Palomar, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, que había sido fundada por él en 1995.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el músico estaba en un patio interno del lugar y cerca de las 4 empezó a pedir ayuda diciendo que no podía respirar.

Un vecino de nombre Hernán se acercó a asistirlo pero, de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció. La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte que tramita en la UFI 8 de Morón. El baterista padecía asma, aunque los investigadores quieren descartar que no haya habido intervención de terceras personas.

Casi 40 años atrás, también en Ciudad Jardín, Buira junto a Miguel Ángel Rodríguez (Micky) en bajo, Daniel Fernández en guitarra, Juan Villagra en guitarra, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros, le darían la forma seminal a uno de los grupos más importantes del rock nacional, Los Piojos, que, en 1989, asentó su formación con la llegada de Andrés Ciro Martínez quien, aparte de cantar y reemplazar a Chávez, se desempeñó como armonicista y letrista.

Buira fue clave para el desarrollo del sonido inicial de la banda al incorporar ritmos rioplatenses como la murga y el candombe. Durante su etapa, compuso junto a Andrés Ciro Martínez temas como “Cancheros” y “Te diría”, además de colaborar con Gustavo Kupinski en canciones de los discos Chactuchac (1992), Ay ay ay (1994) y Azul (1998).

Su participación en el grupo concluyó tras la publicación de Ritual (1999), un álbum grabado en vivo, y su salida se produjo en 2000 luego de un conflicto con Kupinski. La posterior inclusión de su composición “Motumbo” en Máquina de sangre (2003) evidenció la vigencia de su aporte.

El regreso de Buira de Brasil, allá por 1995, marcó el nacimiento de La Chilinga, una escuela de percusión que en la actualidad cuenta con más de 900 alumnos, 30 profesores y varias sedes en CABA y el conurbano: Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, Palomar, Sarandí, Córdoba y Congreso. La Escuela festejó sus 30 años el año pasado en Ciudad Jardín.