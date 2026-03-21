El periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes a los 85 años luego de luchar los últimos años con una enfermedad detectada hace un tiempo atrás. El periodista uruguayo nacionalizado argentino, tuvo una larga trayectoria en distintos medios, entre ellos Radio Rivadavia, Splendid y la Revista El Gráfico, de la cual fue director. También estuvo vinculado con la AFA.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Tras una larga batalla contra la leucemia, el periodista falleció este viernes a los 85 años y las redes se inundaron de mensajes de colegas y gente vinculada con la profesión.