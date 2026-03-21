El ministro Horacio di Nápoli participó de la reunión del Consejo de Seguridad Interior

El ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa, Horacio di Nápoli, participó del Consejo de Seguridad Interior desarrollado en la ciudad de Córdoba, un espacio de articulación federal que reunió a autoridades nacionales, provinciales y de las fuerzas de seguridad de todo el país. En el mismo expuso la preocupación por el uso de mensajerías instantáneas en investigaciones y la falta de control sobre el espacio aéreo.

El encuentro, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, permitió abordar los principales desafíos en materia de seguridad pública, con eje en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la coordinación entre jurisdicciones.

En ese marco, el titular de la cartera pampeana planteó la necesidad de avanzar en herramientas concretas que fortalezcan las capacidades de investigación frente a las nuevas modalidades del delito.

Durante su intervención, di Nápoli advirtió sobre las dificultades que enfrentan las investigaciones judiciales en torno al uso de aplicaciones de mensajería por parte de organizaciones delictivas.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan regular o limitar el uso de estas plataformas en contextos delictivos: “Si hablamos de lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, debemos buscar herramientas a nivel informático que permitan bloquear o intervenir estos medios de comunicación”.

El ministro remarcó que estas aplicaciones son utilizadas de manera sistemática por redes criminales, lo que dificulta el acceso a información clave para las investigaciones y limita la capacidad de respuesta del Estado. Otro de los ejes planteados por el funcionario provincial fue la necesidad de avanzar en una regulación más clara y efectiva del uso del espacio aéreo, particularmente en relación a los drones.

“Hoy hay un descontrol en el uso de drones en el espacio aéreo. No contamos con herramientas suficientes para su regulación y control, y es un tema que debemos abordar con urgencia”, expresó.

En ese sentido, advirtió que el uso de estas tecnologías sin supervisión puede representar riesgos tanto para la seguridad como para las tareas de prevención e investigación.

Además, di Nápoli destacó la importancia de fortalecer el rol de las fuerzas de seguridad y reconocer el trabajo cotidiano de sus integrantes, al señalar que “son las y los profesionales que están en la calle todos los días, sosteniendo el sistema de seguridad con compromiso y vocación de servicio”.

El Consejo de Seguridad Interior constituye un ámbito clave para la construcción de políticas públicas coordinadas, el intercambio de información y la definición de estrategias comunes frente a delitos complejos que requieren respuestas integrales y federales.