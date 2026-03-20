Ziliotto recibió a representantes del Movimiento de Derechos Humanos y de la Agrupación HIJOS

Durante el encuentro dialogaron sobre la agenda de los organismos, proyectos vinculados a la memoria y la necesidad de fortalecer las políticas públicas de derechos humanos en la Provincia. El gobernador reafirmó el compromiso del Gobierno de La Pampa con las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

En la previa de un nuevo 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador Sergio Ziliotto recibió en su despacho a representantes del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos y de la agrupación HIJOS La Pampa, con quienes mantuvo un intercambio de opiniones sobre la agenda de los organismos y los desafíos actuales en materia de memoria, verdad y justicia.

Del encuentro participaron Víctor Giavedoni, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos; Carlos De Laturi, referente de HIJOS La Pampa e hijo de desaparecido; el ministro de Desarrollo Social y DDHH y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Paula Grotto; y demás integrantes de los organismos.

Durante la audiencia, el Gobernador reafirmó el compromiso del Gobierno de La Pampa con las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, y con el acompañamiento a los organismos de derechos humanos que desde hace décadas sostienen la defensa de los valores democráticos y la construcción de una memoria colectiva en la Provincia.

Tras la reunión, Giavedoni explicó que los organismos mantienen encuentros institucionales con autoridades provinciales para compartir iniciativas y reflexionar sobre el contexto actual. “A todos los gobiernos provinciales y a los gobernadores les pedimos audiencia para tener un intercambio de opiniones y llevar nuestras agendas. Nosotros nos reconocemos como militantes de la memoria. Creemos que un pueblo sin memoria no puede construir un futuro”, expresó.

En ese sentido, manifestó la preocupación de los organismos frente a discursos negacionistas sobre el terrorismo de Estado. “Nos preocupa tanto el negacionismo que está instalando el Gobierno Nacional, porque confunde a la población relativizando hechos que fueron terribles para el pueblo argentino”, señaló.

Por su parte, De Laturi destacó la recepción por parte del Gobierno provincial y valoró el intercambio mantenido durante la audiencia. “Fue una muy buena reunión y hubo muy buena recepción. Es la primera vez que venimos y me sorprendió ver un pañuelo de las Madres en la oficina privada del Gobernador”, comentó.

Memoria colectiva

Los representantes de los organismos coincidieron en destacar la importancia de sostener y transmitir la memoria colectiva a las nuevas generaciones.

“La memoria popular la tiene el pueblo. Los organismos de derechos humanos solos no podemos dar esta batalla cultural; necesitamos del conjunto de la sociedad para transmitirla a las nuevas generaciones”, afirmó Giavedoni.

En esa línea, remarcó que la memoria sobre lo ocurrido durante la última dictadura militar está presente en la experiencia de la sociedad. “La tiene el vecino que sufrió persecuciones, despidos, cesantías o el autoritarismo en la vida cotidiana. Esa memoria cultural está en el pueblo pampeano y es fundamental que las familias puedan transmitirla”, aseguró.

Proyectos y propuestas

Durante el encuentro, los representantes de los organismos acercaron distintas iniciativas vinculadas a la construcción de memoria colectiva en la Provincia. Entre ellas, Giavedoni mencionó la propuesta de avanzar en la creación del sitio de memoria en el edificio de la Seccional Primera, lugar donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

“Siempre tenemos en carpeta la creación del sitio de la memoria en la Seccional Primera. Creemos que puede ser para el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, pero también para que las nuevas generaciones puedan pisar ese lugar y conocer dónde ocurrieron las mayores violaciones a los derechos humanos en La Pampa”, afirmó.

El integrante de HIJOS indicó que presentaron un proyecto para impulsar un espacio político y cultural por la memoria en la zona norte de la provincia, con sede en General Pico, con el objetivo de promover actividades y acciones de difusión vinculadas a los derechos humanos.

“Venimos a presentar proyectos y a colaborar para seguir dando esta batalla cultural. Muchas de nuestras actividades las hacemos a pulmón, pero siempre contamos con el acompañamiento logístico del Estado”, expresó.