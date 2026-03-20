Hallan restos de un Titanosaurio en 25 de Mayo

Satisfacción por el descubrimiento de restos de un dinosaurio de al menos 15 metros de largo y 10 toneladas de peso que posiciona a La Pampa como una de las provincias con mayor riqueza paleontológica.

Un hallazgo paleontológico de enorme relevancia se produjo en las últimas horas en la zona petrolera de 25 de Mayo. Removiendo sedimentos, el equipo del Museo Provincial de Historia Natural de La Pampa encontró restos de un dinosaurio herbívoro de unos 15 a 20 metros de largo y unas 10 toneladas de peso que vivió en la zona hace unos 70 millones de años.

El hallazgo se produjo en un lugar conocido como Colonia Chica. “Somos un equipo de siete personas que estamos trabajando acá, en el marco de la Ley Provincial de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de La Pampa”, contó a la Agencia Provincial de Noticias, desde el lugar del hallazgo, el director del Museo Provincial de Historia Natural, Daniel Pincén.

“Esta zona la habíamos prospectado el año pasado porque le vimos mucho potencial. Es un lugar un tanto inhóspito, pero al que se puede llegar con cierta facilidad”, relató Pincén, feliz por el hallazgo, del que dio mayores precisiones el paleontólogo achense Juan Porfiri.

“Es un hallazgo de enorme relevancia porque posiciona a La Pampa dentro de las provincias con mayor riqueza paleontológica del país”, manifestó con orgullo Porfiri, que se doctoró en Biología en la Universidad Nacional del Comahue y ahora es coordinador y docente en la Universidad Nacional del Comahue.

Sería un Saurópodo de 10 toneladas

“Se trata de un dinosaurio herbívoro. Es un saurópodo de cuello y cola largos. Hemos hallado restos de costillas y de las patas, pero seguimos removiendo sedimentos en búsqueda de más piezas. Aparentemente es un animal de la familia de los Titanosaurios”, señaló el profesional. Según las primeras estimaciones, se cree que este animal tenía un largo de 15 a 20 metros y pesaría entre 8 y 12 toneladas.

Todas las muestras que se recojan serán analizadas luego en los laboratorios de la Universidad Nacional del Comahue para determinar las características precisas del animal encontrado. También se harán nuevos trabajos de búsqueda en la zona, porque está prospectada especialmente por su riqueza potencial.

El equipo que está trabajando en la zona está integrado por Lucia Liria; Federico Poblete; Juan Porfiri (todos ellos de Universidad Nacional de Comahue); Ricardo Cholino (Museo Geominero de 25 de Mayo); Lucas Cheme Arriaga; Pablo Tejerina y Daniel Pincén (los tres del Museo Provincial de Historia Natural)

“Tenemos que agradecerle el apoyo permanente al Gobierno de La Pampa, a través de las Secretarías de Energía y Minería, de Cultura y la Municipalidad de 25 de Mayo”, resaltó Pincén.