Secuestran droga, dinero y detienen a un hombre

En el marco de una investigación judicial iniciada en febrero, personal policial llevó adelante un allanamiento en la zona norte de Santa Rosa que permitió secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización ilegal, además de concretar la detención de un hombre mayor de edad.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Santa Cruz al 1700, con intervención de la Fiscalía Federal y bajo directivas del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa.

Durante el operativo, que contó con la colaboración del Grupo Especial, se incautaron diez plantas de cannabis, sustancia vegetal en proceso de secado con un peso total de 1 kilo 231 gramos (1,2 kilogramos), una pequeña cantidad de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal. Según se informó, el involucrado ya había sido objeto de intervenciones previas en el marco de causas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El operativo se enmarca en una investigación desarrollada por personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, que incluyó tareas de análisis y seguimiento para reunir los elementos probatorios que permitieron avanzar con la medida judicial.