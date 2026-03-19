Ziliotto inauguró el nuevo Centro de Rehabilitación Infantil en Santa Rosa

El Gobierno Provincial tomo la decisión de invertir $2.915.800.561, en finalizar y poner funcionamiento una obra que fuera avandonada por Nación, como lo es el nuevo Centro de Rehabilitación Infantil. Ubicado en el Complejo Hospitalario Favaloro-Molas, que brindará atención especializada a niños, niñas y adolescentes de toda la provincia.

“El Estado de La Pampa siempre se va a hacer responsable de lo que le corresponde, no vamos a abandonar a nadie”, aseguró el gobernador Sergio Ziliotto.

Durante la inauguración, el gobernador remarcó el significado de finalizar la obra con recursos provinciales. “Es un enorme orgullo como gobernador, como pampeano, estar en este momento inaugurando una obra pública de la República Argentina, algo totalmente atípico”, expresó.

Del acto participaron el intendente de Santa Rosa, Luciano di Napoli; el ministro de Salud, Rubén Kohan; demás integrantes del gabinete; el director del Hospital, Jorge Jorja; la jefa del Servicio de Rehabilitación, Laura Vigliotta y el personal que se desempeña en el centro.

Ziliotto: “El Estado de La Pampa no va a abandonar a nadie”

El gobernador Ziliotto cuestionó la visión que plantea que el mercado debe resolver por sí solo las desigualdades sociales y sostuvo que el Estado debe garantizar condiciones de igualdad desde el inicio. “La libertad no iguala. Si el Estado no está fijando el punto de partida para todos de la misma manera, es muy difícil que todos lleguen al desarrollo personal, profesional, familiar y social”, afirmó.

«Si el Estado no está fijando el punto de partida para todos de la misma manera, es muy difícil que todos lleguen al desarrollo personal, profesional, familiar y social. Pero en la provincia de La Pampa es una costumbre, parte de la coherencia y la continuidad de un programa de gobierno que fija sus políticas públicas teniendo como eje el cuidado y el bienestar de cada pampeano y pampeana, viva donde viva, de la situación económica que sea, de cual sea la procedencia sectorial», aseguró.

Asimismo, ratificó que la Provincia continuará fortaleciendo el sistema sanitario. “Vamos a seguir invirtiendo en salud, porque es la última trinchera, la salud pública”, aseguró, al advertir que el sistema privado y las obras sociales también se encuentran afectados por la situación económica nacional.

Más inversiones en salud

En esa línea, anunció nuevas inversiones y obras en marcha dentro del sistema sanitario pampeano. Confirmó que el próximo 17 de abril se licitará la refacción total del edificio de Salud Mental y señaló que la Provincia espera la autorización para poner en marcha el centro de radiología y radioterapia.

También repasó otras obras en ejecución, como la construcción de los hospitales de Santa Isabel y La Adela, el equipamiento del hospital comunitario del Plan Federal en General Pico, la finalización del Centro de Salud del barrio Mauricio Mayer y la reparación del edificio donde funciona el servicio de Epidemiología.

Finalmente, el gobernador reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la defensa de los derechos de la ciudadanía. “El Estado de La Pampa siempre se va a hacer responsable de lo que le corresponde, no vamos a abandonar a nadie”, aseguró, y concluyó: “Vamos a defender La Pampa y los derechos de cada pampeano y pampeana. Cuando se trata del bienestar de nuestra gente, siempre iremos por más”.

Kohan: «Una mirada integral»

El ministro de Salud, Rubén Kohan afirmó que “es un día festivo. Este centro comenzó con un aporte de Nación que luego se interrumpió y, si no fuera por la decisión del gobernador, hoy no estaría acá”.

“Viene a llenar un vacío para la asistencia de la comunidad, no solo para el paciente sino también para el grupo familiar, con una mirada integral que nos hace sentir muy contentos de participar y pertenecer a esta historia”, expresó.

Finalmente, el ministro les deseó éxito a los profesionales que se desempeñarán en el nuevo edificio. “Les deseo lo mejor, que disfruten del lugar digno donde van a trabajar y que acompañen a las familias en este proceso tan importante”, concluyó.

Un edificio diseñado para la atención infantil

El CRI se encuentra ubicado dentro del Complejo Hospitalario Favaloro-Molas, contiguo al área de rehabilitación de adultos, con la cual se conecta internamente.

El nuevo edificio fue concebido para la atención pediátrica y se desarrolla íntegramente en planta baja. Cuenta con 700 metros cuadrados cubiertos y 40 metros cuadrados semicubiertos, destinados a accesos y a la entrada de ambulancias.

La organización del edificio se estructura en dos tiras paralelas vinculadas por un núcleo central de servicios, que incluye sanitarios públicos accesibles y un patio exterior.

En la primera tira se ubican los gimnasios de rehabilitación —uno principal con baños y otro protegido—, un salón de usos múltiples, consultorios médicos y un office de limpieza.

La segunda tira concentra los espacios profesionales y terapéuticos: sala para profesionales con vestidor y baño, jefatura, áreas de kinesiología respiratoria, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, estimulación temprana, musicoterapia y estimulación multisensorial, entre otras prestaciones.

La obra fue entregada con el equipamiento específico necesario para las prácticas de rehabilitación.

Centro de referencia en la Red Federal

El CRI forma parte del Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario Favaloro-Molas y brinda atención tanto a pacientes internados como ambulatorios. Además, se constituye como centro de referencia dentro de la Red Federal de Rehabilitación en la Provincia, recibiendo pacientes con patologías complejas que requieren abordajes especializados.

El equipo multidisciplinario está integrado por profesionales de fonoaudiología, fisiatría, pediatría del neurodesarrollo, kinesiología, psicología, psicopedagogía, musicoterapia, terapia ocupacional y estimulación temprana, entre otras especialidades.

La atención abarca desde la etapa neonatal —en coordinación con el área de neonatología para bebés prematuros o de riesgo— hasta adolescentes de 14 años, garantizando continuidad en el seguimiento y abordaje de los procesos de desarrollo.

Entre las prestaciones se destaca el abordaje de pacientes con desafíos en el desarrollo, quienes contarán con un espacio específico para terapias multisensoriales, un recurso que no existía en el servicio anterior.

Talleres para acompañar a las familias

Además de la atención individual, el Centro de Rehabilitación Infantil desarrollará talleres grupales destinados a niños y sus familias, con el objetivo de acompañar el desarrollo desde una mirada integral y fortalecer el rol familiar en los procesos de cuidado y crecimiento.

Estos espacios estarán coordinados por profesionales del equipo interdisciplinario y abordarán temáticas como acompañamiento a la alfabetización inicial, juego y desarrollo, estimulación del lenguaje, estrategias para la vida cotidiana y orientación para madres, padres y cuidadores.

La propuesta busca ampliar el alcance del trabajo del centro, generar redes de apoyo entre familias y promover la participación activa, brindando herramientas concretas que impacten en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.