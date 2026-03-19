Encontraron sana y salva a Esmeralda

El final más esperado llegó este jueves a la ciudad de Cosquín. Luego de casi 24 horas de una búsqueda frenética que movilizó a fuerzas federales y provinciales, la pequeña Esmeralda, de 2 años, fue encontrada con vida.

La noticia, que trajo alivio tras una jornada de máxima tensión, fue adelantada por el cronista de Cadena 3, Juan Federico, quien detectó el movimiento de un móvil policial que daba cuenta del hallazgo en plena zona de rastrillaje.

El fiscal General Manuel Delgado confirmó a Cadena 3: “Apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver que ha sucedido en términos reales con esta chiquita”.

Habría una persona del entorno familiar de la nena que está detenida.