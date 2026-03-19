Ziliotto presentó el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030

“Están todos los sectores involucrados con la producción” destacó el gobernador Sergio Ziliotto al cerrar la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026–2030 en el Centro Cultural MEDASUR. Cooperativas, empresarios, productores, cámaras, municipios y representantes del sistema científico y académico colmaron el auditorio, reflejando que los sectores que defienden la producción y el trabajo en La Pampa estuvieron todos presentes. La propuesta que busca profundizar el modelo pampeano basado en la producción, el agregado de valor y la articulación público-privada.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este miércoles en el Centro Cultural Provincial MEDASUR de Santa Rosa la presentación oficial del Plan de Desarrollo Económico y Productivo (PDEP) 2026–2030, ante un auditorio colmado por representantes de todos los sectores vinculados a la actividad económica de la Provincia.

Del encuentro participaron representantes de 14 cámaras empresariales y más de 110 empresarios y productores, además de autoridades provinciales, intendentes, referentes del sistema científico y técnico y representantes de universidades.

La amplia convocatoria reflejó la articulación entre el Estado y el sector privado que impulsa el Gobierno provincial como base del desarrollo económico.

Durante los últimos meses, el Plan fue presentado en distintas instancias de trabajo con los principales sectores de la economía pampeana, en un proceso participativo que incluyó siete reuniones sectoriales -tecnología, industria, agro, energía, conectividad, minería y turismo- con la presencia de cámaras empresarias, empresas e instituciones vinculadas a cada actividad, junto a espacios de intercambio con organismos públicos.

Esto permitió incorporar aportes, identificar desafíos y construir consensos, consolidando una planificación que articula las capacidades del Estado con las del sector privado otorgando mayor previsibilidad.

“Todos los sectores”

Al comenzar su intervención, el mandatario destacó la presencia de los distintos actores y remarcó que el crecimiento de La Pampa se construye a partir del trabajo conjunto.

“Quiero agradecerles la presencia. Realmente ver que quienes entendemos que el desarrollo económico de la provincia de La Pampa, el desarrollo armónico desde lo geográfico y equitativo desde lo social pasa por la producción y el trabajo, creo que de ahí no falta nadie”, expresó. “Están todos los sectores involucrados: el gobierno provincial con todas sus áreas, los gobiernos municipales que son la pata en el territorio y el sector privado. Hoy podemos estar orgullosos de lo que se ha logrado en la provincia de La Pampa”, sostuvo.

El Gobernador afirmó que los indicadores económicos y sociales de la Provincia reflejan una construcción colectiva que trasciende a los gobiernos. “Esa realidad que mostramos no es el éxito de un gobierno, es el éxito de una sociedad”, afirmó, al destacar el proceso histórico de articulación con el sector privado.

En ese sentido, recordó que La Pampa mantiene indicadores que la ubican en posiciones destacadas a nivel nacional.

“Si vemos estadísticas sociales, la Provincia sigue teniendo el primer lugar en el índice de desarrollo humano. Cuando analizamos la cantidad de empresas por habitante, somos la provincia que más empresas tiene. Y eso tiene que ver con el emprendedurismo”, señaló.

También mencionó que en el primer trimestre de 2025 La Pampa se ubicó entre las provincias con mejores niveles de actividad económica y empleo.

“Nos ubicamos como segunda provincia en tasa de actividad económica y en tasa de empleo”, indicó.

Sin embargo, advirtió que esos resultados no deben generar conformismo. “¿Eso nos tiene que satisfacer? No. Por eso esta idea de actualizar el modelo de la provincia de La Pampa, porque nosotros no negociamos cuál es el objetivo: el desarrollo a partir de la producción y el trabajo”, remarcó.

Agregado de valor e industrialización

Durante su discurso, Ziliotto explicó que el PDEP 2026–2030 apunta a profundizar un modelo productivo basado en la industrialización de la producción primaria y el agregado de valor, con el objetivo de generar más empleo y fortalecer el entramado productivo.

“Hoy estamos afianzando un modelo productivo a partir del agregado de valor, de la industrialización de la producción primaria y de la generación de trabajo a partir de nuestros recursos naturales”, señaló.

En ese marco, planteó que ese modelo se desarrolla en un contexto nacional que, según sostuvo, prioriza otro esquema económico.

“Coyunturalmente estamos en las antípodas de un modelo económico nacional que prioriza la primarización de la economía y ha dejado de lado la industrialización y el agregado de valor”, afirmó.

Articulación público-privada

El Gobernador explicó que uno de los ejes centrales del nuevo plan es profundizar la cooperación entre el Estado y el sector privado.

“No hemos diseñado un nuevo plan, venimos a consolidar un modelo de Provincia. Lo principal que tiene este plan es profundizar la articulación público-privada y potenciar esa sociedad”, sostuvo.

“Desde el sector público debemos potenciar la actividad privada. No pretendemos que el otro socio aporte más y se lleve menos: pretendemos que aporte, que sea parte, y que el Estado también retroalimente ese esfuerzo”, expresó.

Entre las herramientas mencionadas para fortalecer la competitividad, el gobernador destacó la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento y avanzar en una reducción de la carga tributaria que incentive la inversión productiva.

“Muchas veces la estrechez financiera nos obliga a pensar dos veces cuando tomamos una decisión de bajar impuestos. Pero apostamos a ese círculo virtuoso: mayor incentivo, mayor producción y mayor actividad económica”, señaló.

Ziliotto también hizo referencia a uno de los desafíos estructurales del país y de la Provincia: los costos logísticos. “Si no tenemos rutas en condiciones, claramente el costo logístico aumenta y tiene mayor incidencia en la producción”, explicó.

En ese marco, informó que esta semana se inició un trabajo conjunto con el Gobierno nacional para avanzar en obras viales. “Ya empiezan a trabajar equipos técnicos de las dos jurisdicciones para ver de qué manera podemos establecer un esquema en conjunto para invertir en rutas, utilizando recursos que Nación adeuda a la Provincia”, indicó.

Un plan dinámico y adaptable

El mandatario remarcó que el nuevo plan productivo no es un esquema rígido, sino una herramienta que deberá adaptarse a los cambios del contexto global.

“Este no es un plan de desarrollo tallado en piedra. Tiene que ser flexible, dinámico y adaptarse a las nuevas reglas de juego que seguramente habrá en el contexto mundial”, señaló.

Finalmente, convocó a todos los sectores a continuar trabajando de manera conjunta para consolidar el desarrollo de la provincia. “No hay desarrollo posible si no es a través de la producción. Esa producción genera trabajo, ese trabajo genera inclusión y esa inclusión permite el desarrollo en cada espacio geográfico de nuestro territorio”, concluyó.

Una estrategia para crecer con más producción, trabajo, innovación y arraigo

El director Ejecutivo de la Agencia I-Comex La Pampa, Sebastián Lastiri fue el encargado de dar detalles del PDEP. El mismo se compone de cuatro ejes estratégicos, 20 estrategias, 37 programas, 37 objetivos y metas estratégicas, 120 componentes y 369 acciones.

En este marco, el Eje estratégico I: “Desarrollo económico con equilibrio territorial y sostenibilidad ambiental” promueve la identificación y promoción de inversiones en sectores estratégicos, la articulación entre ciencia, tecnología y producción, y el fortalecimiento de la presencia comercial en mercados nacionales e internacionales. Además, impulsa la eficiencia energética y la transición hacia energías renovables, junto con acciones orientadas a reducir brechas territoriales y generar oportunidades de desarrollo en toda la Provincia.

A su vez, el Eje estratégico II: “Agregado de valor y fortalecimiento de la actividad primaria e industrial” impulsa la modernización productiva para mejorar la eficiencia y competitividad, promueve el desarrollo agroindustrial y el agregado de valor en origen, y fortalece la producción agropecuaria con criterios de sostenibilidad. Además, fomenta el desarrollo de áreas bajo riego y polos productivos estratégicos para diversificar la producción y el empleo, junto con el impulso a los sectores de hidrocarburos y minería, promoviendo nuevas actividades y la consolidación de cadenas de valor.

El Eje estratégico III, orientado a la “diversificación productiva y la transformación estructural”, propone consolidar nuevas actividades económicas que aporten mayor estabilidad y dinamismo al desarrollo provincial. A través de la promoción de inversiones en energías renovables, el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y el impulso a la innovación y la economía del conocimiento, se busca generar nuevas oportunidades para las PyMEs y sectores emergentes. Asimismo, promueve el desarrollo de nuevas industrias con potencial exportador y el crecimiento del turismo como motor de la economía local, favoreciendo un entramado productivo más resiliente, competitivo y con proyección nacional e internacional.

Finalmente, el Eje estratégico IV: “Estrategias transversales” fortalece el financiamiento productivo y los sistemas de garantías, impulsa el desarrollo de infraestructura productiva, logística y de conectividad, y promueve la simplificación administrativa mediante la digitalización de trámites y la mejora de procesos. Asimismo, pone el foco en la formación de capital humano, vinculando la educación con las demandas del sector productivo para potenciar el empleo y el desarrollo económico.

Previsibilidad, incentivos fiscales, innovación, eficiencia, infraestructura y educación para el trabajo

En materia de Desarrollo Económico, el Plan impulsa herramientas concretas para mejorar la competitividad, como la bonificación de Ingresos Brutos y Sellos en créditos de inversión del Banco de La Pampa, lo que permite trasladar ese beneficio a menores tasas para los clientes.

De este modo, se atenúa parcialmente el impacto de las altas tasas de interés a nivel nacional sobre el crecimiento y el empleo. Esta política se complementa con el fortalecimiento del financiamiento a través del Banco de La Pampa y FoGaPam, facilitando el acceso al crédito y reduciendo el costo de inversión.

En línea con la Diversificación, Eficiencia y Sostenibilidad: incentivos fiscales y créditos para actividades estratégicas, se promueven beneficios impositivos para sectores como el software y la transición energética, junto con líneas de financiamiento orientadas a PyMEs para impulsar un uso más eficiente de la energía.

A su vez, para contribuir a la Innovación y eficiencia: se profundiza la articulación Educación – Sistema Productivo impulsando herramientas como el crédito fiscal educativo, becas y financiamiento para proyectos, fortaleciendo la vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo complementando soluciones y recursos. Esto se complementa con el Programa de innovación productiva y transferencia tecnológica, que facilita la incorporación de tecnología y la articulación entre el ámbito científico, académico y empresarial.

Finalmente, el componente Transversal: infraestructura productiva, de conectividad y logística territorial, prioriza inversiones en rutas, conectividad, consorcios camineros y parques industriales, consolidando condiciones estructurales para el desarrollo, mejorando la competitividad y generando nuevas oportunidades en todo el territorio provincial.

En un escenario desafiante, el PDEP 2026–2030 se consolida como una herramienta clave para proyectar el futuro de La Pampa, crecer un 20% al 2030, recuperar y aumentar los 2.630 puestos de trabajo perdidos en los últimos dos años, y fortalecer un modelo de desarrollo basado en la eficiencia, previsibilidad, la inversión la innovación, la educación y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.