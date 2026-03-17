Presentaron el resultado del plan piquense de Seguridad Vial 2025-2027

La Municipalidad de General Pico dio a conocer los resultados de las políticas públicas de prevención y seguridad implementadas durante el año 2025. Dicha presentación tuvo lugar este martes en el Polo Científico y Tecnológico y fue encabezada por la intendenta Fernanda Alonso.

Este informe fue desarrollado por el Laboratorio Urbano de Movilidad y Seguridad Vial, organismo creado por Ordenanza 1053 cuya finalidad es investigar y recabar datos sobre siniestros y planificar acciones en consecuencia. En esta oportunidad, arrojó información y estadísticas correspondientes al período 2023 – 2025.

Durante el encuentro con la prensa, se socializaron los ejes que han sido importantes y tenidos en cuenta para desarrollar esta planificación y los resultados desde su implementación, producto también del trabajo integral y conjunto con distintas organizaciones, entre ellas en 2024 con la Red de Innovación Local (RIL) .

En esta línea, uno de los análisis más importantes reflejó que desde en el lapso de tiempo mencionado más arriba, se redujo la siniestralidad en la ciudad en un 18%.

Junto a la jefa comunal estuvieron presentes el viceintendente Alberto Campo; el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola; el subdirector del mismo área, Gonzalo Delaturi; concejales y concejales; autoridades provinciales, municipales, de la Policía, Salud Pública y referentes de Estrellas Amarillas.

Conciencia ciudadana

Finalizada la exposición, Fernanda Alonso mencionó: “Vamos a seguir trabajando, especialmente con las juventudes, con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Con educación vial en todos los ámbitos educativos y de manera sostenida como venimos haciendo”.

“Cuando ellos y ellas van a gestionar su licencia de conducir por primera vez, deben rendir un examen práctico y teórico. Pero además hay que trabajar muchísimo en esto del cuidado de la vida, en todo sentido y no solo desde el municipio, sino desde todas las organizaciones que componen nuestra sociedad”, indicó.

“Desde ahí es donde apelamos a la tarea conjunta, de la misma manera, concientizando, sensibilizando y será lo que abordaremos en este tiempo que nos queda de gestión”, completó la mandataria local.

Seguidamente, el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza, explicó: “El fin de todo esto es tener estrategias y políticas planificadas de manera integral para cohesionar esfuerzos”.

Destacó que uno de los puntos centrales es “la generación de un Laboratorio de Seguridad Vial y Movilidad Urbana, que tiene como objetivo profesionalizar el área de Prevención y hacer un estudio analítico de la realidad de la transitabilidad piquense. Así mismo, permite recabar datos e información para tomar decisiones”.

El funcionario también puso en valor la vinculación institucional. “Ello tiene un lineamiento profundamente participativo, por eso los organismos que acá están invitados, con los cuales nos desempeñamos asiduamente, se canalizan a través del Consejo de Tránsito”.

Sobre la reducción de la siniestralidad de un 18%, referencia construída a partir de la información aportada por el SEM, la Policía y el nosocomio local, señaló: “Si bien ello genera polémica porque los siniestros siguen ocurriendo, ésto tiene relación con que no se respetan los límites de velocidad, los cruces de calles y se maneja con el celular en mano, entre otros factores”, manifestó.

En cuanto a los puntales del plan, detalló: “Hay dos ejes principales: la presencia territorial, con mayores operativos y la educación vial, promoviendo la conciencia ciudadana. Éste último es el punto más difícil que tiene una gestión para abordar, porque se trata de un hecho cultural”.

Por último, aseveró: “Una comunidad que crece, una ciudad que se desarrolla es porque tiene una sociedad comprometida con su pueblo y comprometerse es respetar la vida, y parte de ese respeto es cumplir con las normas”.