Renunció el titular de Anses y lo reemplaza Guillermo Arancibia que era director general

El titular ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi, presentó este martes su renuncia al cargo. El organismo, que depende del Ministerio de Capital Humano, será conducido ahora por Guillermo Arancibia, quien hasta el momento se desempeñaba como director general de la Unidad de Gabinete de Asesores.

Bearzi había asumido al frente de la ANSES en febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros. La dimisión fue presentada durante la jornada y aceptada por las autoridades del Gobierno.

Desde el organismo anticiparon que se iniciará una nueva etapa de gestión enfocada en la digitalización de los procesos administrativos, con el objetivo de optimizar el funcionamiento interno, agilizar trámites y avanzar en la modernización del sistema.

El economista es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, y cuenta con una trayectoria vinculada al sector financiero. Al inicio de la actual gestión libertaria fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso. También integró la firma R. García & Asociados entre 1988 y 1995 y posteriormente fundó la consultora Bearzi & Asociados, que dirigió hasta 2015.