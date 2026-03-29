Utilizaban una pizzería como fachada para venta de droga

Desarticularon una red narco que utilizaba una pizzería como fachada para la venta y el cultivo de droga en la ciudad de San Luis.

El operativo fue realizado por la Policía Federal que allanó tres domicilios y detuvo a un sospechoso, continuando ahora con la investigación para determinar si existen más participantes de este ilícito.

Durante los procedimientos, secuestraron marihuana fraccionada lista para la venta, plantas de cannabis en cultivo y dos armas de fuego.

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Justicia Federal que interviene en la causa.