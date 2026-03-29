El Hospital Favaloro concretó un procedimiento de alta complejidad

Un procedimiento sanitario de enorme exigencia profesional y logística tuvo lugar en el Hospital de Complejidad Creciente “René Favaloro”. ¿El motivo?: el tratamiento de una paciente con púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), una enfermedad poco frecuente y grave que requiere infraestructura, equipamiento, profesionales altamente capacitados y una comunidad solidaria dispuesta a colaborar.

El abordaje clínico incluyó plasmaféresis, medicación específica y un soporte transfusional extraordinario, con más de 250 donantes movilizados en apenas una semana. Al respecto el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que el procedimiento de alta exigencia profesional fue posible merced a una política provincial que desde hace años busca fortalecer la Red Provincial de Salud.

“La decisión del gobernador Sergio Ziliotto de priorizar la salud de los pampeanos y pampeanas se traduce en hechos concretos. Desde hace un tiempo contamos con infraestructura y equipos que nos permiten enfrentar el tratamiento de enfermedades graves y resolverlos localmente, como sucedió en este caso, evitando derivaciones con todo lo que eso implica para los pacientes y sus familias. La Provincia dispone de equipamiento de última generación y profesionales altamente calificados, capaces de dar respuesta a situaciones que antes necesariamente debían derivarse. Este es el resultado de una política sanitaria eficiente y sostenida en el tiempo, que convierte a la salud pública en un derecho garantizado y cercano” suscribió.

El caso

Dada la gravedad del caso la paciente fue sometida a plasmaféresis -un procedimiento que permite limpiar la sangre de anticuerpos dañinos y reponer factores esenciales- complementado con medicación específica y un soporte transfusional extraordinario.

En apenas una semana se movilizaron más de 250 donantes y se realizaron cerca de 234 transfusiones, un esfuerzo que refleja tanto la capacidad técnica del sistema como la respuesta social.

“La comunidad respondió rápidamente frente a los pedidos de donación, y los medios de prensa jugaron un rol fundamental para ayudarnos a difundir la necesidad en tiempo récord, lo que permitió alcanzar la cantidad de donantes requeridos más allá de los que habitualmente abastecen al Banco de Sangre. Esto es empatía, es solidaridad, es un equipo de profesionales que trabajó incansablemente, incluso en fines de semana y feriados, con el claro objetivo de salvar una vida”, señaló el funcionario.

Capacidad resolutiva

“La máquina de aféresis del Banco de Sangre, el equipamiento disponible en el Hospital Favaloro y el trabajo articulado de los distintos servicios terapia, clínica, guardia, enfermería, hematología entre otros, junto con la capacitación permanente de su personal, hicieron posible que un tratamiento históricamente reservado a grandes centros urbanos pudo realizarse en territorio pampeano.

Este resultado habla de una política sanitaria que decidió invertir en infraestructura y conocimiento, pero también de un equipo humano que se entrega con compromiso y vocación. Es la conjunción de decisión política y esfuerzo colectivo lo que garantiza que la salud pública sea un derecho efectivo para todas y todos” añadió.

Procedimiento

Ana Paula Portalez, jefa del Banco de Sangre, explicó la magnitud del desafío que implicó el tratamiento de la paciente con púrpura trombocitopénica trombótica. “Cada recambio plasmático requiere alrededor de 20 transfusiones. En este caso realizamos 13 procedimientos de recambio en pocos días, lo que significó un esfuerzo logístico enorme. Gracias al apoyo de la comunidad y a la colaboración de otros bancos de sangre del país, como los de Trenque Lauquen y Rosario, pudimos garantizar el suministro y la seguridad de la paciente”.

La comunidad como protagonista

La profesional destacó que el acompañamiento de la sociedad fue determinante para el resultado del procedimiento. “Sin los donantes necesarios, no hubiera sido posible. Cientos de personas se acercaron voluntariamente, incluso en días feriados, respondiendo a los llamados que difundíamos. Esa movilización permitió sostener un procedimiento de altísima complejidad en tiempo récord” señaló. Remarcó que la sangre no se fabrica y que cada aporte voluntario es vital.

“La solidaridad de la comunidad fue el factor que nos permitió garantizar la seguridad de la paciente y avanzar con los procedimientos sin interrupciones, también debo destacar que la paciente evoluciona favorablemente y que su recuperación es fruto de un sistema público eficiente, de la entrega incansable del personal sanitario y de la solidaridad de los pampeanos y las pampeanas”, señaló.

Contar con donantes habituales

Explicó que más allá de este caso excepcional, la clave para dar respuesta cotidiana en las instituciones asistenciales es contar con donantes habituales. “Las donaciones regulares de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. Trabajamos todo el año para asegurar un suministro confiable para todos los pacientes”.

Es así que recordó “quienes deseen inscribirse como donantes, además de acercarse al Banco de Sangre, pueden registrarse en la plataforma digital donarsangre.lapampa.gob.ar. Allí los ciudadanos encuentran un sistema ágil y seguro para anotarse, acceder a información sobre compatibilidad de grupos sanguíneos y conocer el impacto de cada gesto solidario”.

Colectas de sangre

Pórtalez aprovechó el espacio para destacar otra estrategia que el Banco de Sangre utiliza de manera regular: la organización de colectas. En ese sentido, anunció que el próximo lunes, en el marco del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, se llevará adelante un registro especial de donantes.

“Pueden inscribirse como donantes de médula ósea todas las personas de entre 18 y 40 años, que gocen de buena salud, pesen más de 50 kilos y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. Los interesados podrán acercarse a partir del día lunes en el horario de 7 a 12, al Banco de Sangre del Hospital René Favaloro (ingreso por calle Aconcagua 760). Para consultas o coordinación, comunicarse al 2954-383700 (interno 7040).”, explicó.

La especialista recordó también los requisitos para donar sangre en el Banco

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• Gozar de buen estado de salud y no presentar fiebre ni haber padecido enfermedades en los últimos 7 días.

• Mantener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados.

• Haber descansado al menos 6 horas la noche anterior.

• Realizar el desayuno habitual, evitando lácteos.

• No estar embarazada ni amamantando.

• Presentar DNI.

• Haber transcurrido más de 60 días desde la última donación.

Finalmente, concluyó con un mensaje de gratitud. “Agradecemos a todos los que se suman como donantes habituales, a quienes se registran como donantes de médula y a quienes aportan componentes sanguíneos. Cada gesto es un acto empático que ayuda a salvar vidas. La solidaridad de la comunidad es el motor que sostiene nuestro sistema de salud y nos permite dar respuesta incluso en los casos más complejos”.