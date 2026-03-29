Fórmula 1: Ganó Antonelli y Colapinto terminó 16

El italiano de 19 años Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar hoy con su Mercedes en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y se convirtió en el puntero más joven de toda la historia de Campeonato Mundial de Conductores FIA.

Con otra buena actuación, aunque beneficiado por un oportuno Auto de Seguridad, se impuso sobre Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari.

El argentino Franco Colapinto de Alpine, al contrario del vencedor, se perjudicó con el AS y finalizó 16°. Hizo una excelente largada, ganó un puesto con Nico Hulkenberg y luego otro con Gabriel Bortoleto y sus Audi y, como 13°, se prendió en el tren que disputaba la P10, que comandaba Arvid Lindblad y cerraba Liam Lawson con su Racing Bulls, manteniendo en el medio de ambos a Isack Hadjar y el Red Bull.

En la vuelta 19 lo llamaron a cambiar sus neumáticos medios por los duros y, a una vuelta de su salida, Oliver Bearman con el Haas se estrelló intentando superarlo, sacando el AS. Es les dio ‘parada gratis’ a todos los que venían en la disputa con él y quedó retrasado al P17. Ganó una posición con Checo Pérez -Cadillac- y luego peleó el puesto con Carlos Sainz -Williams- hasta el final de la carrera sin lograr superarlo.