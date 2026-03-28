Miles de personas se movilizaron en la «Marcha por la Vida» en el marco el Día del Niño por Nacer

Miles de personas se concentraron este sábado en Plaza Italia para participar de la 11ª Marcha por la Vida. La movilización, que comenzó a las 14 horas, se realizó en el marco del Día del Niño por Nacer.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria de este año tuvo un fuerte componente político tras el acta compromiso firmada esta semana en la Cámara de Diputados. Legisladores y organizaciones civiles ratificaron en la calle su intención de derogar la ley de aborto.

La jornada en Palermo contó con la presencia de referentes provida como Gabriel Ballerini y Raúl Magnasco. Durante el acto central, se hizo hincapié en la «responsabilidad ética» de defender la vida desde la concepción y en la necesidad de fortalecer las redes de contención para mujeres vulnerables.

Durante la concentración, se escucharon discursos de instituciones religiosas y civiles que alertaron sobre la caída de la natalidad en el país. El pastor Christian Hooft, titular de ACIERA, calificó la situación actual como una «tragedia» y pidió políticas de acompañamiento real para las embarazadas.

Los organizadores calificaron de «exitosa» la jornada y adelantaron que seguirán presionando en el ámbito legislativo. Además, comentaron que “el objetivo final es que el acta compromiso firmada por los diputados se traduzca en proyectos concretos dentro del recinto”.

Fuente: NA