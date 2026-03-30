Horror en escuela de Santa Fe: alumno fue armado y mató a un compañero. Varios más resultaron heridos

Un alumno de 16 años ingresó armado a la Escuela Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, mató a un compañero e hirió a varios más. El ataque fue concretado con una escopeta y el tirador fue detenido. La víctima tenía 13 años.

El hecho ocurrió en el horario del izamiento de la bandera (7.15 aproximadamente), cuando el alumno del tercer año sacó el arma y disparó al menos cinco veces. La escopeta estaba guardada en un estuche de guitarra.

«El tirador gritaba ‘sorpresa, sorpresa’ mientras disparaba», precisó el periodista Carlos Perg, de la Radio Libertad, adherente de Cadena 3 en la localidad de San Cristóbal.

La información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad, comunicaron a NA.

“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron.

Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal.