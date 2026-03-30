Diputados opositores rechazaron que Pampetrol se haga cargo de Medanito

Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Agrarios y Hacienda y Presupuesto, fue rechazado el proyecto de ley del oficialismo para que el área Medanito, luego de la reciente licitación que fracasó, sea operada transitoriamente por la estatal Pampetrol.

Los legisladores peronistas votaron en el plenario que Pampetrol se haga cargo temporariamente, en tanto que los diputados del radicalismo, Comunidad Organizada y Pro reclamaron que el área quede en manos de una firma privada.

El plenario presidido por el justicialista Daniel Lovera y la radical Andrea Valderrama debatieron la propuesta del oficialismo y las modificaciones introducidas y se pasó a un cuarto intermedio.

A pesar de las modificaciones al proyecto original, puesto en consideración fue rechazado por los bloques opositores. De esta manera, la propuesta no logró avanzar en el plenario.

El dictamen fue acompañado por los legisladores del FREJUPA, en tanto que los integrantes del bloque de la UCR, PRO y Comunidad Organizada lo rechazaron.

La oposición cuestiona la capacidad operativa directa de Pampetrol para hacerse cargo del área sin un socio estratégico en forma inmediato. También pide mayor transparencia y celeridad en los procesos de licitación para evitar prórrogas.