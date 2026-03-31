Asamblea del IPCVA ratificó al vicepresidente Mario Ravettino y al consejero titular Ulises «Chito» Forte

Presidida por Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la que se aprobó la memoria, el balance y el plan anual operativo. En ese marco, las cámaras de la industria ratificaron a Mario Ravettino (Consorcio ABC) como vicepresidente del Instituto por dos años y le fue renovado el lugar de director titular al piquense representante de FAA, Ulises «Chito» Forte.

“El 2025 fue un año muy intenso en el que pudimos trabajar para que la carne argentina se vuelva a posicionar en todo el mundo”, dijo Georges Breitschmitt, presiente del IPCVA al inicio de la reunión, y aseguró que “en este nuevo período vamos a redoblar los esfuerzos conjuntamente con el Estado para que toda la cadena productiva siga generando valor, divisas y trabajo”.

Federación Agraria Argentina (FAA), cuyos representantes finalizaban sus mandatos, ratificó los mismos consejeros (Ulises Forte, Matías Martiarena), y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) designó a Martín Rapetti, como consejero titular, y a Horacio Salaverri como suplente.

En cuanto a la industria, CADIF, representada por Ángel Vitale, ingresó al Consejo de Representantes en reemplazo de UNICA.

Participaron en la Asamblea Lucas Magnano (presidente de Coninagro), Andrea Sarnari (presidente de Federación Agraria Argentina), asambleístas de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, y otras autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural Argentina, como Javier Rotondo y Carlos Odriozola.

Al finalizar el encuentro, los presentes hicieron un minuto de silencio en memoria de Gustavo Valsangiácomo, ex consejero de UNICA, que falleció hace algunas semanas.

El nuevo Consejo de Representantes del IPCVA quedó conformado de la siguiente manera:

Consejeros titulares

– Georges Breitschmitt (CONINAGRO). Presidente.

-Mario Ravettino (ABC). Vicepresidente.

-Carlos Odriozola (SRA).

-Ulises Forte (FAA)

-Martín Rapetti (CRA)

-Antonio D´Angelo (FIFRA)

-Ángel Vitale (CADIF)

-Sergio Iraeta (Secretaría de Agricultura de la Nación)

Consejeros suplentes

-Felipe Tavernier (CONINAGRO).

-Ernesto Lowenstein (ABC).

-Fernando Hernández (SRA)

-Matías Martiarena (FAA)

-Horacio Salaverri (CRA)

-Daniel Urcía (FIFRA)

-Miguel Schiariti (CADIF)

-Manuel Chiappe (Secretaría de Agricultura de la Nación).