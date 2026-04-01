Murió joven motociclista al chocar con un camión

Un motociclista, identificado como Danilo Acuña Roldán, de 18 años, murió en los primeros minutos de este miércoles en Santa Rosa, tras colisionar con un camión. El fatal episodio se registró a las 00:33 horas y según el reporte oficial de la oficina del CECOM, el siniestro fue protagonizado por un camión Fiat Iveco con chasis y acoplado, y una motocicleta Honda XR 150.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el camión circulaba por la calle Toscano Sur en sentido norte-sur mientras que la motocicleta lo hacía por calle Cavero en sentido oeste-este, en la capital provincial.

Al llegar a la intersección, y por causas que aún se investigan, la moto colisionó con la pesada unidad, quedando el rodado menor y su conductor debajo del acoplado del camión.

No se descartan los investigadores que la víctima venía a alta velocidad junto a otra moto, en una suerte de corriendo una picada.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), a cargo del Dr. Rengifo, arribó rápidamente al lugar y brindó las primeras curaciones al motociclista, quien presentaba heridas de extrema gravedad. Se dispuso su traslado urgente hacia el Hospital René Favaloro, donde ingresó en estado crítico. Lamentablemente, desde el centro de salud confirmaron su fallecimiento pocos minutos después de su arribo.