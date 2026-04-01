Cazador furtivo y reincidente fue condenado a una pena efectiva por matar un ciervo

Un cazador, identificado como Luis Miguel Mauna, de 38 años, fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de tenencia de arma de fuego e infractor de un artículo de la ley nacional de Conservación de la Fauna y, además, se lo declaró reincidente.

La condena contra el cazador fue dictada por la jueza de control de General Acha, Laura Moscoso Mendieta, al homologar un acuerdo de juicio abreviado presentado –en forma conjunta– por la fiscala María Virginia Antón, la defensora oficial Nydia Conde y el propio imputado, quien admitió la autoría de los hechos.

El hecho ocurrió entre la noche del 6 de enero y la madrugada del 7, cuando Mauna, en compañía de su su esposa Silvia Noemí Cáceres y de un vecino, Ángel Alberto Salazar, “dieron muerte a un ciervo colorado (hembra) sin precisar el arma que fue utilizada para tal fin; trasladando los restos cárnicos en la caja de una camioneta Fiat Strada” conducida por el último mencionado, de acuerdo a la descripción que puede leerse en el fallo.

Ellos fueron interceptados por personal de la subcomisaría de Quehué en la intersección de la ruta provincial 9 y el camino vecinal denominado ‘de la viruta’.

Además se constató que Mauna tenía en su poder y trasladaba “un arma de fuego tipo fusil (…) sin número visible, un silenciador de fabricación casera y ocho proyectiles sin detonar calibre 7.62 x 51; no estando habilitado para la tenencia, transporte y/o portación de armas de fuego en ninguna de sus categorías”, acotó la magistrada.

La condena fue por el delito de tenencia de arma de fuego, previsto en el artículo 189 bis, inciso 2) del Código Penal; y por infracción al artículo 25, primero y segundo párrafo, de la ley nacional 22.421 de Conservación de Fauna.

Ese texto sanciona a quien “cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas, o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación” y “el hecho se cometiere de modo organizado o con el concurso de tres o más personas, o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.

En este caso, si bien iban las tres personas en el vehículo, Mauna asumió toda la responsabilidad penal al declarar que le pidió a su esposa que fuera a buscarlo y que como el auto no tenía combustible, ella le solicitó a su vecino Salazar que la llevara hasta el lugar donde estaba el condenado.

Mauna permanece detenido desde principios de enero, por lo que Moscoso Mendieta en la parte resolutiva de la sentencia, y teniendo en cuenta que aquel tiene dictada la prisión preventiva hasta mediados de mayo, mantuvo vigente esa medida.

El imputado ya había sido condenado el 29 de mayo del año pasado a un mes de prisión efectiva, y declarado también reincidente, por infracción a otro artículo de la citada norma. En esa ocasión había ingresado a un campo en la zona de Quehué y junto a otro hombre, para matar a un ciervo silvestre y extraerle toda la carne.