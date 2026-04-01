Histórico: despegó Artemis II, primera misión tripulada que orbitará la Luna luego de más de 50 años

La misión Artemis II, que marca el primer vuelo tripulado de la NASA a la órbita lunar después de más de 50 años, despegó exactamente a las 19.35, hora Argentina, del Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, Estados Unidos.

La nave espacial lleva a bordo a una tripulación integrada por Reid Wiseman, comandante; Victor Glover, la primera persona afrodescendiente, Christina Koch, la primera mujer, y Jeremy Hansen, primer canadiense, en viajar más allá de la órbita terrestre baja, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La misión Artemis II inició su despegue luego de que la NASA confirmara la resolución del inconveniente técnico que había obligado a suspender momentáneamente la cuenta regresiva.

El objetivo central de la misión es probar por primera vez con astronautas a bordo el rendimiento del SLS y de Orion en una travesía de espacio profundo, en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

La Argentina se sumó a la misión Artemis II con el microsatélite Atenea. Científicos y estudiantes nacionales logran que un desarrollo propio se integre a un viaje lunar de la NASA, abriendo una nueva etapa para la tecnología espacial local en el escenario internacional.