Programa Cumelén de 29 localidades reunió a más de 700 personas en Trenel

Personas mayores de los Cumelén de 29 localidades se dieron cita en Trenel, para realizar un encuentro regional. La actividad, llevada a cabo el último fin de semana, convocó a más de 700 personas.

El primer Encuentro Regional Cumelén de la Zona Norte fue organizado por los municipios norteños que llevan adelante el programa Cumelén, con la participación de la dirección de Personas Mayores.

Durante la jornada se realizaron actividades lúdicas y recreativas.

Hubo delegaciones de Speluzzi, Eduardo Castex, Quemú Quemú, Metileo, General Pico, Colonia Barón, Pichi Huinca, La Maruja, Agustoni, Caleufú, Parera, Catriló, Relmo, Ceballos, Miguel Cané, Mauricio Mayer, Rancul, Monte Nievas, Conhelo, Villa Mirasol, Maisonave, Alta Italia, Falucho, Embajador Martini, Arata, Winifreda, Quetrequén, Realicó y Trenel.

Estuvieron presentes el director de Personas Mayores, Emiliano Moreno, y los intendentes de Arata, Henso Jorge Sosa, de Mauricio Mayer, Juan Krank, y de la localidad anfitriona, Horacio Lorenzo.

Horacio Lorenzo, intendente de Trenel dio la bienvenida a los participantes