La venta de motos 0km fue la mayor de la historia en marzo. Casi 80 mil unidades

La venta de motos 0km fue la mayor de la historia en marzo, al patentarse 79.115 unidades, creciendo un 54,8% interanual y un 11,6% por encima del registro de febrero, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El avance del tercer mes del año respecto al mes previo implicó que se vendieron 8.201 unidades más, ya que las motos patentadas en febrero habían sido 70.914. Mientras que la mejora interanual se dio ante las 51.117 unidades vendidas en marzo de 2025, lo que significa que se comercializaron 27.998 motos más.

De esta forma, en los tres meses acumulados del año se patentaron 218.772 unidades, esto es un 44,4% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 151.456 motovehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar la performance histórica del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que «acabamos de finalizar el mes de mayor registro de patentamientos de motovehículos de la historia por un amplio margen, ya que para observar un mes similar, en realidad con menos de 75.000 unidades, debemos ir hasta 2017”.

Sobre este boom de ventas, señaló que “evidentemente mucha gente sigue ingresando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículo, en muchos casos para trabajar de forma autónoma, lo que explica que las de menor cilindrada ocupen una porción cada vez mayor en el mercado total”.

De cara a lo que viene, Beato remarcó que “esperemos que los demás segmentos también puedan crecer y de esta forma dinamizar una oferta más equilibrada de marcas y modelos”.

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a febrero en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 14.754 unidades, seguida ahora por Motomel, con 9.776, que recuperó ese puesto dejando tercera a Gilera con 9.331.

Por detrás aparece Keller, que en enero estuvo fuera del top five; ahora continúa cuarta, con 8.458 unidades, y la novedad es el ascenso de Corven a la quinta posición, con 7.081, desplazando a Zanella fuera del top five.

En el modelo más patentado hay una sola modificación con respecto a febrero: la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110 continúa en el primer puesto con 7.533, seguida ahora por la Keller KN 110-8, con 7.266, que subió un escalón superando a la Gilera Smash, con 6.705, ahora tercera.

Al igual que en febrero, continúa cuarta la Motomel B110 con 5.269 unidades, y la Corven Energy 110, de Corven, con 4.272 unidades se mantuvo en el quinto puesto, como sucede desde noviembre.

Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en marzo

Honda Wave 110: 7.533

Keller KN110-8: 7.266

Gilera Smash: 6.705

Motomel B110: 5.269

Corven Energy 110: 4.272

Mondial LD 110 MAX: 2.943

Motomel S2 150: 1.671

Honda GLH 150: 1.338

Motomel CX 150: 1.323

Zanella ZB 110: 1.277

Fuente: NA