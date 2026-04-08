Brutal golpiza recibió el director del Hospital de Colonia Barón

Un violento ataque sufrió el director del Hospital de Colonia Barón, Guillermo Corigliani, lo que motivó su internación en Santa Rosa debido a la brutal agresión recibida por una persona de la localidad, pareja de una empleada del centro de salud.

La policía hizo un relevamiento de cámaras de seguridad y con los aportes de algunos testigos lograron identificar al presunto autor de la golpiza, quién fue detenido. Se trata de un hombre que es la pareja de una trabajadora del mismo centro sanitario.

La principal línea investigativa apunta a un conflicto laboral previo entre el médico y la empleada, lo que habría desencadenado el ataque.

Debido a la gravedad de las heridas, Corigliani fue trasladado al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde permanece internado bajo observación.