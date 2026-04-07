Feria de las Colectividades en Toay

Toay será sede el próximo fin de semana de la sexta edición de la Feria de las Colectividades, una propuesta que reunirá gastronomía, música, danzas, artesanías y juegos tradicionales de distintos pueblos que forman parte de la identidad cultural de La Pampa.

La actividad se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 en el Complejo Municipal Horacio del Campo. El sábado comenzará a las 16.00 y el domingo a las 11.00, con entrada libre y gratuita.

Durante la presentación del evento, el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, señaló que se trata de «un evento esencialmente federal» que permite reencontrarse con las raíces de las colectividades que llegaron a la provincia. También sostuvo que la feria posiciona a Toay como destino turístico durante ese fin de semana y destacó la articulación entre el municipio, el sector privado y el Gobierno provincial en torno al turismo y la cultura.

Por su parte, la viceintendenta de Toay, Mariela Zelarayán, destacó que la ciudad volverá a recibir una feria que ya tuvo allí sus dos primeras ediciones, en 2018 y 2019. Expresó además la expectativa de que llegue público de distintos puntos de La Pampa y de otras provincias, en una convocatoria que el municipio viene preparando desde hace meses.

La funcionaria detalló que estarán representadas las colectividades alemana, italiana, vasca, gallega, siriolibanesa, venezolana, boliviana y peruana. Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer los puestos de gastronomía típica, visitar el paseo de artesanos y artesanas, presenciar danzas y cantos tradicionales y participar de juegos típicos de cada región.

La feria volverá así a instalarse como una de las celebraciones populares del calendario cultural pampeano, con una propuesta orientada al encuentro familiar y a la difusión de tradiciones vinculadas a la historia inmigratoria de la provincia.