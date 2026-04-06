Salud Pública digitalizó el servicio de Rayos en Embajador Martini

El establecimiento asistencial «Samuel Halfon» de Embajador Martini incorporó un nuevo digitalizador para su equipo de rayos X, convirtiéndose en el servicio número 47 en alcanzar esta tecnología en toda la Provincia.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de La Pampa, busca seguir fortaleciendo la Red Provincial de Salud para que el diagnóstico de alta calidad llegue a cada rincón del territorio. Esta mejora representa un salto cualitativo para los más de 1.600 vecinos de la localidad, quienes a partir de ahora podrán resolver sus estudios de diagnóstico de forma local, obteniendo resultados con mayor rapidez y precisión sin necesidad de trasladarse.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, destacó a la Agencia Provincial de Noticias el impacto de esta política pública. “Esto es posible gracias a la gestión de un Estado equitativo y eficiente. Seguimos trabajando con rigor para que cada rincón de la Provincia tenga la misma calidad de atención. En Embajador Martini logramos adaptar y digitalizar el equipo número 47 de nuestra red, garantizando que una localidad que antes debía derivar entre 20 y 30 pacientes mensuales a pueblos vecinos para realizar una imagen de estas características, hoy tenga respuesta propia”.

Desde el punto de vista clínico, la digitalización de los equipos de rayos transforma la capacidad diagnóstica: permite obtener imágenes de alta resolución en tiempo real, ajustar contrastes y brillos para detectar patologías con mayor precisión y, fundamentalmente, reducir la exposición del paciente a la radiación.

El subsecretario señaló que más allá de la mejora técnica, «la integración de estos equipos al Sistema Informático de Salud es un paso estratégico impulsado por la conectividad provincial. Ya que este avance permite consolidar la red teleradiodiagnóstico, donde es posible realizar interconsultas inmediatas con otros profesionales del territorio de manera remota; bajo esta modalidad, lo que viaja es la imagen y no el paciente, garantizando un acceso equitativo y eficiente a la salud especializada sin importar las distancias físicas“.

“La digitalización en Embajador Martini permite que cada imagen se cargue instantáneamente al sistema, facilitando interconsultas en tiempo real con centros de mayor complejidad en Santa Rosa o General Pico, hablamos de una descentralización operativa que pone la tecnología al servicio de la equidad territorial”, concluyó.

Un salto en la capacidad de respuesta local

Por su parte el director del hospital, Facundo Busse, expresó su agradecimiento y destacó la transformación que ha transitado el establecimiento en el último tiempo. «Estamos muy agradecidos al gobernador Sergio Ziliotto y a las autoridades de la cartera sanitaria por el acompañamiento constante», señaló.

Respecto a la incorporación tecnológica, Busse remarcó que «la digitalización de este equipo representa un avance fundamental en nuestra capacidad resolutiva. Ahora el diagnóstico se realiza en el lugar y se consulta oportunamente con colegas de toda la Provincia. El paciente se va con un diagnóstico y un tratamiento definido, algo que antes era imposible resolver con esta rapidez de manera local».

Para el director, el mayor impacto se ve en la inmediatez, «es la posibilidad de darle al vecino una respuesta oportuna en el tiempo. Se procesan estudios en minutos que quedan disponibles en red para definir el tratamiento médico, logrando que sea la información la que circule y no el paciente».

Fortalecimiento del equipo humano

Busse recordó además la reciente incorporación del doctor Gustavo Alberto Ramos, acción que permitió duplicar la capacidad de respuesta. “Al contar ahora con dos profesionales médicos, la comunidad de Embajador Martini gana en tranquilidad y atención. Al fortalecer nuestro hospital con mejor tecnología y más profesionales, estamos cuidando el corazón de nuestra comunidad.

El esfuerzo que realiza el Gobierno provincial tiene como fin que cada vecina y vecino de la localidad y la zona reciba la mejor atención en su propio pueblo, sin tener que viajar. Porque mejorar la salud es, por sobre todas las cosas, estar más cerca y garantizar que cada familia se sienta cuidada en su lugar», concluyó.