Abierta la inscripción a los talleres deportivos

Desde hoy se encuentran abiertas las inscripciones a los talleres deportivos gratuitos que se desarrollarán durante todo el año en distintos puntos de la ciudad.

Quienes quieran ser parte del amplio abanico de propuestas pueden anotarse de manera presencial los días 6, 7 y 8 de abril en la Dirección de Deportes, espacio situado en calle 16 entre 9 y 11, en el horario de 9:00 a 12:00.

También podrán hacerlo de manera telefónica, llamando al 319333 o a través de la página www.picoesdeporte.com

Por otra parte, los días 9 y 10 de abril, de 9:00 a 12:00, las inscripciones serán únicamente presenciales para personas con discapacidad, también en el sector mencionado.

Las actividades darán inicio el próximo 13 de abril, ofreciendo a niños, niñas, jóvenes y adultos la posibilidad de acceder a espacios de actividad física, recreación y encuentro.

Entre las alternativas disponibles se encuentran natación, básquet, vóley, artes marciales, cesto, tenis de mesa, newcom, yoga, ritmos latinos, gimnasia funcional, acuagym y recreación/iniciación deportiva.

Esto forma parte de una política pública que promueve el deporte como herramienta de inclusión, bienestar y salud, garantizando el acceso libre y gratuito para las y los piquenses.