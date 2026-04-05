Tres muertos y dos heridos graves al despistarse un auto en autopista de San Luis

Tres jóvenes oriundos de la localidad de Tilisarao, provincia de San Luis, identificacos como Alfredo Ramírez, Francisco González y José Salinas, murieron este domingo a la madrugada al despistarse el auto en el que viajaban por la autopista 55, entre esa localidad y Naschel. Dos personas más de unos 24 años se encuentran internados en el Hospital Central «Dr. Ramón Carrillo» de San Luis capital en estado reservado.

Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control a la altura del kilómetro 861. El despiste habría ocurrido al cruzar un charco de agua sobre la calzada, producto de las lluvias registradas en la zona durante la madrugada.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Alfredo Ramírez, Francisco González y José Salinas. Otros dos jóvenes que viajaban con ellos debieron recibir asistencia médica. Primero, los trasladaron a un hospital de la zona y luego los derivaron al Hospital Central «Dr. Ramón Carrillo» de la ciudad de San Luis.

Ocho efectivos de dos dotaciones de bomberos de Naschel y Tilisarao trabajaron en el lugar, además de personal policial y de salud.

Fuente: Sanlusi24